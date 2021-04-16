Сменился глава антикоррупционной службы

Другим указом от должности главы агентства освобожден Алик Шпекбаев.

56-летний Марат Ахметжанов в последние пять лет был заместителем генпрокурора. До этого был зампредом агентства по борьбе с коррупцией, был прокурором Павлодарской и Южно-Казахстанской областей, возглавлял комитет правовой статистики.

63-летний Алик Шпекбаев возглавлял агентство по противодействию коррупции с 2017 года, до этого три года был его зампредом. Ранее возглавлял отдел правоохранительной системы администрации президента, был вице-министром внутренних дел, в правоохранительных органах работал с 1984 года.