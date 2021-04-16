Руководителем ведомства назначен Марат Ахметжанов
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Сменился глава антикоррупционной службы
Фото Службы центральных коммуникаций

Председателем агентства по противодействию коррупции назначен Марат Ахметжанов. Соответствующий указ подписал президент Казахстана, сообщила Акорда.

Другим указом от должности главы агентства освобожден Алик Шпекбаев.

56-летний Марат Ахметжанов в последние пять лет был заместителем генпрокурора. До этого был зампредом агентства по борьбе с коррупцией, был прокурором Павлодарской и Южно-Казахстанской областей, возглавлял комитет правовой статистики.

63-летний Алик Шпекбаев возглавлял агентство по противодействию коррупции с 2017 года, до этого три года был его зампредом. Ранее возглавлял отдел правоохранительной системы администрации президента, был вице-министром внутренних дел, в правоохранительных органах работал с 1984 года.

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