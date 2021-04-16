«Госаппарат избегает принятия решений» – Токаев поставил задачи перед новым главой Антикоррупционной службы

Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства прокомментировал свой указ об освобождении Алика Шпекбаева от должности председателя Агентства, отметив, что он провел масштабную работу по борьбе с коррупцией. Перед новым главой ведомства Маратом Ахметжановым президент поставил новые задачи.

«Государственный аппарат избегает принятия решений, подвержен бюрократии, а должностные лица боятся принимать на себя личную ответственность. Агентство должно различать ошибки, допускаемые в ходе работы, и умышленные преступления. Кроме того, необходимо привлекать виновного к ответственности только при наличии полной картины состава преступления», — подчеркнул Токаев.

Глава государства также поручил уделить особое внимание розыскным мероприятиям и вопросам конфискации имущества, добытого преступным путем, отметив потенциал принципа «follow the money». Токаев считает, что неотвратимость конфискации имущества, добытого преступным путем, должна способствовать предупреждению любых действий коррупционного характера. Данная работа должна быть организована Агентством совместно с органами финансового мониторинга.

«По моему поручению внедряется трехзвенная модель уголовного процесса. Такая модель позволит избежать обвинительного уклона и исключит незаконное вмешательство в уголовный процесс. Поручаю Агентству привести свою деятельность в соответствие с трехзвенной моделью уголовного процесса», — поручил президент.

Он также отметил, что активное участие представителей общественности и превентивные меры являются ключевыми инструментами в борьбе с коррупцией. В этой направлении, для обеспечения открытости и подотчетности госорганов перед обществом, а также для возможности использования активными гражданами инструментов правового контроля в стране разрабатывается законопроект «Об общественном контроле».