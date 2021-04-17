​Работники подрядной компании ТОО «Бургылау» из Жанаозена требуют уравнивания зарплат

Работники ТОО «Фиркрофт», работающей по договору аутсорсинга с жанаозенской нефтесервисной компанией ТОО «Бургылау», требуют повышения заработных плат. Несмотря на уравнивание ставок работников аутсорсинговых компаний и штатных сотрудников в трудовом кодексе, ТОО «Бургылау» находит способы не повышать зарплаты рабочим ТОО «Фиркрофт». В связи с этим работники аутсорсинговой компании намерены объявить забастовку 19 апреля, рассказал Vласти один из сотрудников компании-подрядчика.

В конце 2020 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в 103 статью трудового кодекса, согласно которым сотрудники ауторсинговых компаний должны получать равные зарплаты со штатными единицами нанимающих их предприятий. Однако ТОО «Бургылау» − предприятие, которое занимается строительством, освоением, капитальным ремонтом и ликвидацией эксплуатационных нефтяных и газовых скважин − находят способы не выполнять эти требования.

Договор об аутсорсинговых услугах, на основе которого ТОО «Бургылау» рекрутирует сотрудников ТОО «Фиркрофт», был заключен в 2018 году. «После поправок в трудовой кодекс они были обязаны поднять зарплаты работникам аутсорсинга, но в феврале с Актауского и Атырауского филиала ТОО «Фиркрофт» пришли отделкадры с новым допсоглашением в трудовой договор. Сказали, что теперь − с 1 января 2021 года между ТОО «Фиркрофт» и ТОО «Бургылау» [действует] договор по оказанию услуг, и мы не поподаем под [принятые] поправки. Допсоглашение мы до сих пор не подписали, многим отправили через почту и дали срок в 5 рабочих дней, крайний срок в понедельник 19 апреля 2021 года. И мы решили что с понедельники останавливаем работу, пока они не решат наши вопросы», − рассказал Vласти один из работников аутсорсинговой компании.

По его словам, с февраля акимат Жанаозена провел несколько собраний с участием акима Максата Ибагарова, но эти встречи ни к чему не привели. «На собрании в акимате гендиректор ТОО Фиркрофт Максим Губашев нам прямо сказал, что это допсоглашение в трудовой договор делается чтобы обойти поправки в трудовой кодекс», - подчеркнул собеседник Vласти.

Нефтесервисная компания ТОО «Бургылау» было создано в 1997 году. В 2019 году оно вхождило в рейтинг 50 крупнейших частных компаний Казахстана по версии Forbes. В тот год выручка «Бургылау» составила 47,41 млрд тенге. По данным издания, 100% ТОО «Бургылау» принадлежат АО «KazPetroDrilling», 70% которого в 2017 году через ТОО «Dostar Oil Service» владел Яков Цхай. Из нефинансовых отчетов 2018 года известно, что 15% АО «KazPetroDrilling» принадлежат Ескендиру Саттыбаеву, а 85% владеет зарегистрированная в Нидерландах VT Standards Corporation B.V.

В пятницу о возможной забастовке в случае отказа повышать зарплаты также объявило более 300 рабочих нефтедобывающей компании «Куатамлонмунай» в Кызылординской области. Как сообщал Азаттык, в среднем нефтяники получают сегодня около 110 тыс. тенге в месяц (около $250). «Подорожание продуктов питания, повышение цен на рынке сказывается существенным образом. Зарплата не повышалась с 2017 года. 24 ноября прошлого года мы направили коллективное письмо руководству предприятия о повышении зарплат. Было несколько собраний. В начале года, 5 января, прошло собрание с участием представителя акима области и начальника управления инспекции труда, председателя профсоюза, но всё закончилось безрезультатно», — заявили нефтяники в обращении к Токаеву, министру энергетики Нурлану Ногаеву и акиму Кызылординской области Гульшаре Абдикаликовой.

В последние несколько месяцев в Казахстане участились забастовки работников различных предприятий почти во всех регионах с требованием повысить заработную плату и улучшить условия труда. В конце января в Актюбинской области бастовали нефтяники компаний «КМК Мунай» и «АМК Мунай», их работодатели пошли на уступки, протест был завершен. С требованиями повышения зарплат в феврале и марте выходили также крановщики, водители автобусов и другие.