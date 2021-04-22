Месторождение Кашаган должно быть полностью освоено – Токаев

«Правительство совместно с акиматом региона должны взять на контроль своевременную реализацию крупных нефтегазовых проектов. Важно своевременно завершить проект расширения в будущем. Также месторождение Кашаган должно быть полностью освоено», - сказал Токаев, отметив, что за год можно увеличить объем добываемой нефти на 15 млн тонн, создать новые рабочие места и широкие возможности для отечественных сервисных компаний и представителей МСБ.

Президент напомнил, что еще в феврале на встрече с руководством компаний-концессионеров поручал утвердить план полномасштабного освоения Кашагана до конца 2021 года.

«Прошу правительство держать данный вопрос на контроле и не допустить затягивания сроков. Большие ожидания по развитию экономики области связаны с нефтегазохимией. Здесь мы сильно отстаем. А ведь данная отрасль – это основа будущей экономики региона и всей страны», - сказал глава государства.

Также Токаев раскритиковал деятельность СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк», поставив под сомнение ее эффективность.

«Строительство инфраструктуры СЭЗ не завершено. С 2015 года на развитие СЭЗ выделено 162 млрд тенге, однако, запущен всего один проект! Крупные проекты по производству полипропилена и полиэтилена до сих пор не реализованы, потому что не найдены инвесторы и не определены рынки сбыта», - констатировал президент.

В этой связи он поручил правительству и фонду «Самрук-Казына» ускорить реализацию этих проектов и в целом рассматривать проекты в сфере нефтегазохимии как приоритетные в работе фонда.