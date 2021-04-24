Участники митинга в Алматы предприняли попытку начать шествие в сторону площади Республики

Участники несанкционированного митинга у Академии наук в Алматы предприняли попытку начать шествие в сторону площади Республики. Полиция в свою очередь попыталась взять их в кольцо, но у нее не получилось.

Сотрудники полиции, которых около 70-80 человек, перекрыли митингующим проход по улице Шевченко. Жанболат Мамай заявил, что если их протест продолжат подавлять, то 15 мая они выйдут на площадь Республики и объявят голодовку.

Через некоторое время участники митинга не стали пытаться прорвать оцепление и начали расходиться, заявив об окончании акции.

Сегодняшний митинг был организован незарегистрированной Демократической партией. На митинг вышли порядка 500 человек. Митингующие выступали против строительства совместных с Китаем заводов в Казахстане, требуя пересмотреть законопроект о передаче земли в долгосрочную аренду иностранцам, а также состав земельной комиссии. Протестующие предлагали развивать совместные производства с Кореей, Японией и странами Европы.

Напомним, что власти Алматы не согласовали митинг, а департамент санитарно-эпидемиологического контроля требовал, чтобы организаторы отказались от его проведения, так как все массовые мероприятия в городе запрещены из-за сложной эпидситуации. В начале акции протеста прокурор пытался уговорить лидера Демпартии Жанболата Мамая призвать своих сторонников разойтись, но он отказался это сделать.