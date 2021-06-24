Местные власти пытаются ускорить темпы вакцинации
  • 2065
В нескольких регионах Казахстана среди вакцинированных разыграют квартиры и машины
Фото Тамары Вааль

В трех регионах власти и бизнес объявили о розыгрыше крупных призов среди тех, кто пройдет вакцинацию в ближайшее время.

Так, в столице среди тех, кто вакцинируется с 25 июня по 31 августа разыграют двухкомнатную квартиру, сообщил аким города Алтай Кульгинов в своем Instagram. Розыгрыш обещают провести в начале сентября. Кроме того, вакцинирующихся ждут еженедельные розыгрыши ценных призов в течение всего лета.

Двухкомнатную квартиру в Актау разыграют среди тех, кто вакцинируется в ближайший месяц в Мангистауской области, сообщил местный госканал «Мангистау». Акция уже стартовала.

В сети торговых центров Mega в столице и Алматы среди тех, кто вакцинируется с 23 июня по 31 августа разыграют два автомобиля Hyundai Accent – по одному для каждого города. Акцию поддерживает компания Astana Motors, всем, кто вакцинируется в сети ТРЦ обещают также еженедельные розыгрыши подарков.

Власти стремятся найти новые способы активизации вакцинации, которая после быстрого старта в апреле, в мае пошла на спад. В последние две недели ее темпы вновь начали расти на фоне требования вакцинироваться всем сотрудникам сферы услуг и крупных промышленных предприятий.

В целом по Казахстану число получивших первую дозу вакцины превысило 2,9 млн. – 15,1% населения. Больше всего вакцинированных первым компонентом в Шымкенте – 21,6%, Алматы – 19,8% и Северо-Казахстанской области – 17,3%. Меньше всего – в Атырауской области – 11,1% и Мангистауской области – 7,1%.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Глава районной больницы в Алматинской области подозревается в получении взяток от медиков за работу в ковидной зоне
Новости
Алматы снова в «красной» зоне по темпам распространения коронавируса
Новости
За сутки в Казахстане зарегистрировано 54 новых случая коронавирусной пневмонии
Просматриваемые
Новости
Новый учебный год в Казахстане начнется в традиционном режиме
Новости
В Алматы выявлен «индийский» штамм коронавируса
Новости
Группа жителей в Алматы протестует против строительства здания в их дворе
Новости
В Казахстане выявлен «индийский» штамм коронавируса
Новости
В Казахстане растет число заразившихся коронавирусом
Новости
В Алматы быстро растет число зараженных штаммом коронавируса «Дельта»