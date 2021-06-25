В Алматы число получивших первую дозу вакцины от коронавируса превысило 20%

В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получило 2 997 тыс. человек – 15,5% населения страны, оба компонента вакцины получили 1 830 тыс. человек – 9,5% населения, сообщил Минздрав.

За минувшие сутки в Казахстане вакцинировано около 77 тысяч человек – это самое большое число вакцинированных за сутки с начала мая.

Больше всего в этот день вакцинировано людей в Алматы – 9,9 тыс., Туркестанской области – 7 тыс., Карагандинской области – 6,6 тыс., Восточно-Казахстанской области – 6,5 тыс. и Алматинской области – 6 тыс.

Алматы лидирует по числу вакцинированных: в городе первую дозу получили 408 тыс. человек (20,3% населения). Далее следуют Туркестанская область – 337,4 тыс. (16,4%), Алматинская область – 311 тыс. (14,6%), Шымкент остается лидером по доле вакцинированных – 243,4 тыс. (21,9%), Восточно-Казахстанская область – 229,7 тыс. (16,5%), Карагандинская область – 210,2 тыс. (15,2%), столица – 195,7 тыс. (16%), Жамбылская область – 162,1 тыс. (14%), Кызылординская область – 135,3 тыс. (16,2%), Актюбинская область – 115,9 тыс. (13%), Костанайская область – 117,4 тыс. (13,4%), Павлодарская область – 110 тыс. (14,6%), Акмолинская область – 104,2 тыс. человек (13,9%), Северо-Казахстанская область – 99,9 тыс. (18,2%), Западно-Казахстанская область – 87,1 тыс. (12,9%), Атырауская область – 76,4 тыс. (11,3%) и Мангистауская область – 53,6 тыс. (7,3%).

Вакцинация от коронавируса в Казахстане стартовала 1 февраля, но в первые два месяца вакцину могли получить только медики, учителя и силовики. В начале апреля вакцины стали доступны другим казахстанцам.