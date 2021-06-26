Число получивших первый компонент вакцины от коронавируса в Казахстане превысило 3 млн.

В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получило 3 082 тыс. человек – 15,9% населения страны, оба компонента вакцины получили 1 870 тыс. человек – 9,7% населения, сообщил Минздрав.

За минувшие сутки в Казахстане вакцинировано около 85 тысяч человек – это самое большое число вакцинированных за сутки с начала мая.

Больше всего в этот день вакцинировано людей в Алматы – 11 тыс., Карагандинской области – 7,4тыс., Алматинской области – 7,2 тыс., столице – 7,1 тыс. и Восточно-Казахстанской области – 7 тыс.

Алматы лидирует по числу вакцинированных: в городе первую дозу получили 419 тыс. человек (20,8% населения). Далее следуют Туркестанская область – 342,1 тыс. (16,8%), Алматинская область – 318,2тыс. (15%), Шымкент остается лидером по доле вакцинированных – 247,4 тыс. (22,2%), Восточно-Казахстанская область – 236,7 тыс. (17%), Карагандинская область – 217,6 тыс. (15,7%), столица – 202,8 тыс. (16,6%), Жамбылская область – 166,7 тыс. (14,4%), Кызылординская область – 139 тыс. (16,6%), Актюбинская область – 118,7 тыс. (13,4%), Костанайская область – 122 тыс. (13,9%), Павлодарская область – 114,5 тыс. (15,2%), Акмолинская область – 109,2 тыс. человек (14,5%), Северо-Казахстанская область – 105,5 тыс. (19,2%), Западно-Казахстанская область – 89,1 тыс. (13,2%), Атырауская область – 78,2 тыс. (11,5%) и Мангистауская область – 55,2 тыс. (7,5%).

Вакцинация от коронавируса в Казахстане стартовала 1 февраля, но в первые два месяца вакцину могли получить только медики, учителя и силовики. В начале апреля вакцины стали доступны другим казахстанцам.