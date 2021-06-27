Еще 48 тысяч человек получили первую дозу вакцины от коронавируса в Казахстане

В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получило 3 130 тыс. человек – 16,1% населения страны, оба компонента вакцины получили 1 891 тыс. человек – 9,8% населения, сообщил Минздрав.

За минувшие сутки в Казахстане вакцинировано около 48 тысяч человек. Больше всего в этот день вакцинировано людей в Алматы – 7,9 тыс., Алматинской области – 5 тыс., столице – 4,9 тыс. и Карагандинской области – 4,1 тыс.

Алматы лидирует по числу вакцинированных: в городе первую дозу получили 426,9 тыс. человек (21,2% населения). Далее следуют Туркестанская область – 344,2 тыс. (16,9%), Алматинская область – 323,2 тыс. (15,2%), Шымкент остается лидером по доле вакцинированных – 249,6 тыс. (22,4%), Восточно-Казахстанская область – 238,8 тыс. (17,1%), Карагандинская область – 221,7 тыс. (16%), столица – 207,7 тыс. (17%), Жамбылская область – 169,2 тыс. (14,6%), Кызылординская область – 141,5 тыс. (16,8%), Актюбинская область – 120,6 тыс. (13,6%), Костанайская область – 123,9 тыс. (14,1%), Павлодарская область – 117,2 тыс. (15,5%), Акмолинская область – 112,2 тыс. человек (14,9%), Северо-Казахстанская область – 108,6 тыс. (19,7%), Западно-Казахстанская область – 90тыс. (13,3%), Атырауская область – 79,2 тыс. (11,6%) и Мангистауская область – 55,8 тыс. (7,6%).

Вакцинация от коронавируса в Казахстане стартовала 1 февраля, но в первые два месяца вакцину могли получить только медики, учителя и силовики. В начале апреля вакцины стали доступны другим казахстанцам.