В столице выявили почти 250 нарушителей самоизоляции с «красным» статусом

«В период с 11 по 27 июня в столице на объектах, участвующих в проекте «Ashyq», был выявлен 491 посетитель, нарушающий домашний карантин. 247 человек – инфицированные, имеющие «красный» статус, 244 человека имеют «желтый» статус. Все физические лица, выявленные по системе Ashyq с «красным» статусом будут привлечены к административной ответственности», - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас департамент санитарно-эпидемиологического контроля города устанавливает период нахождения на изоляции нарушителей. Территориальными управлениями было выдано 23 постановления о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и выдано 4 уведомления о привлечении к административной ответственности по статье 425 КоАП РК, санкция которой предусматривает штраф в размере 87 510 тенге.

«Департамент санитарно-эпидемиологического контроля призывает жителей столицы с положительным ПЦР-тестом и являющихся с ними контактными соблюдать 14-дневный домашний карантин. Так как, перемещаясь по общественным местам столицы, они являются разносчиками COVID-19, заражая горожан – с ослабленным иммунитетом, пожилого и детского возрастов, а также других лиц из группы риска. Тем самым «вносят вклад» в ежедневный прирост заболеваемости, увеличивая период нахождения Нур-Султана в «красной» зоне», - подчеркнули в комитете.