В Северном Казахстане число получивших первую дозу вакцины от коронавируса превысило 20%

Регион уступает по доле вакцинированных только Шымкенту и Алматы
В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получило 3 165 тыс. человек – 16,3% населения страны, оба компонента вакцины получили 1 905 тыс. человек – 9,9% населения, сообщил Минздрав.
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