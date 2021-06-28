В Северном Казахстане число получивших первую дозу вакцины от коронавируса превысило 20%

В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получило 3 165 тыс. человек – 16,3% населения страны, оба компонента вакцины получили 1 905 тыс. человек – 9,9% населения, сообщил Минздрав.

За минувшие сутки в Казахстане вакцинировано около 35 тысяч человек. Больше всего в этот день вакцинировано людей в Алматы – 6,8 тыс., Алматинской и Карагандинской областях – по 3,1 тыс.

Алматы лидирует по числу вакцинированных: в городе первую дозу получили 433,7 тыс. человек (21,5% населения). Далее следуют Туркестанская область – 344,6 тыс. (16,9%), Алматинская область – 326,3 тыс. (15,3%), Шымкент остается лидером по доле вакцинированных – 251,2 тыс. (22,5%), Восточно-Казахстанская область – 239,6 тыс. (17,1%), Карагандинская область – 224,8 тыс. (16,2%), столица – 210,6 тыс. (17,2%), Жамбылская область – 170,8 тыс. (14,7%), Кызылординская область – 144,1 тыс. (17,1%), Актюбинская область – 121,9 тыс. (13,7%), Костанайская область – 125,4 тыс. (14,2%), Павлодарская область – 119,1 тыс. (15,7%), Акмолинская область – 114,8 тыс. человек (15,2%), Северо-Казахстанская область – 111,6 тыс. (20,2%), Западно-Казахстанская область – 90,6тыс. (13,4%), Атырауская область – 79,8 тыс. (11,7%) и Мангистауская область – 56,3 тыс. (7,7%).

Вакцинация от коронавируса в Казахстане стартовала 1 февраля, но в первые два месяца вакцину могли получить только медики, учителя и силовики. В начале апреля вакцины стали доступны другим казахстанцам.