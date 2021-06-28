США поддерживают протестующих в Алматы, требующих освободить родных из лагерей в Синьцзяне

США поддерживают право на мирное собрание протестующих в Алматы этнических казахов, требующих освободить родственников из тюрем и лагерей Синьцзяна. Об этом сообщил посол Соединенных Штатов Америки в Казахстане Уильям Мозер на онлайн пресс-конференции в понедельник.

«Без сомнения, мы поддерживаем право мирного собрания. И мы думаем, что эти люди участвуют только в мирных собраниях. И мы уже передали, конечно, нашу точку зрения государству Казахстан. Я хочу подчеркнуть, что мы не предвидим сейчас санкций в отношении Казахстана», - сказал посол, отвечая на вопросы журналистов.

Группа этнических казахов в Алматы каждый день выходит на акции протеста с 8 февраля к зданию консульства Китая. Протест длится уже более ста дней. Участники акций периодически подвергаются административным арестам.

Vласть рассказывала истории участников акции в материале «45 дней протеста у консульства Китая».