Число получивших первую дозу вакцины от коронавируса в Казахстане превысило 3,5 млн.

В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получило 3 503 тыс. человек – 17,9% населения страны, оба компонента вакцины получили 2 086 тыс. человек – 10,7% населения, сообщил Минздрав.

За минувшие сутки в Казахстане вакцинировано около 89 тысяч человек. Больше всего в этот день вакцинировано людей в Алматы – 12,2 тыс., Туркестанской области – 9,6 тыс., Алматинской области – 9,4 тыс., Восточно-Казахстанской области – 7,5 тыс. и Карагандинской области – 6,6 тыс.

Алматы лидирует по числу вакцинированных: в городе первую дозу получили 477,7 тыс. человек (23,7% населения). Далее следуют Туркестанская область – 378,2 тыс. (18,5%), Алматинская область – 356,3 тыс. (16,6%), Шымкент остается лидером по доле вакцинированных – 267,6 тыс. (23,9%), Восточно-Казахстанская область – 253,2 тыс. (18,9%), Карагандинская область – 245,6 тыс. (18,2%), столица – 234,8 тыс. (19%), Жамбылская область – 189,8 тыс. (16,4%), Кызылординская область – 158,4 тыс. (18,8%), Костанайская область – 143,4 тыс. (16,3%), Павлодарская область – 134,5 тыс. (17,6%), Акмолинская область – 133,6 тыс. человек (17,7%), Актюбинская область – 131,5 тыс. (14,8%), Северо-Казахстанская область – 129,2 тыс. (23,3%), Западно-Казахстанская область – 99,5тыс. (14,7%), Атырауская область – 87,5 тыс. (12,9%) и Мангистауская область – 61 тыс. (8,3%).

Вакцинация от коронавируса в Казахстане стартовала 1 февраля, но в первые два месяца вакцину могли получить только медики, учителя и силовики. В начале апреля вакцины стали доступны другим казахстанцам.