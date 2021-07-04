В Алматы число получивших первую дозу вакцины от коронавируса превысило 500 тыс. человек

В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получило 3 718 тыс. человек – 19,5% населения страны, оба компонента вакцины получили 2 174 тыс. человек – 11,5% населения, сообщил Минздрав.

За минувшие сутки в Казахстане вакцинировано около 105 тысяч. Больше всего в этот день вакцинировано людей в Алматы – 12,7 тыс., Алматинской области – 10,4 тыс. Туркестанской области – 8,6 тыс., Восточно-Казахстанской области – 7,4 тыс. и Карагандинской области – 7,3 тыс.

Алматы лидирует по числу вакцинированных: в городе первую дозу получили 509,5 тыс. человек (25,3% населения). Далее следуют Туркестанская область – 398,2 тыс. (19,4%), Алматинская область – 375,8 тыс. (18%), Восточно-Казахстанская область – 283,5 тыс. (20,9%), Шымкент – 279,7 тыс. (25,5%), Карагандинская область – 268,5 тыс. (19,5%), столица – 248,3 тыс. (20,6%), Жамбылская область – 202,1 тыс. (17,6%), Кызылординская область – 166,8 тыс. (20,3%), Костанайская область – 155,9 тыс. (18%), Павлодарская область – 145,4 тыс. (19,4%), Акмолинская область – 142,5 тыс. человек (19,4%), Актюбинская область – 138,1 тыс. (15,3%), Северо-Казахстанская область – 137,1 тыс. (25,3%), Западно-Казахстанская область – 106,9 тыс. (16,2%), Атырауская область – 93,9 тыс. (14,1%) и Мангистауская область – 65,6 тыс. (9%).

Вакцинация от коронавируса в Казахстане стартовала 1 февраля, но в первые два месяца вакцину могли получить только медики, учителя и силовики. В начале апреля вакцины стали доступны другим казахстанцам.