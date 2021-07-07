Число получивших первую дозу вакцины от коронавируса в Казахстане превысило 3,9 млн.

В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получило 3 907 тыс. человек – 20,5% населения страны, оба компонента вакцины получили 2 236 тыс. человек – 12% населения, сообщил Минздрав.

За минувшие сутки в Казахстане вакцинировано около 63 тысяч. Больше всего в этот день вакцинировано людей в Алматы – 10,2 тыс., Туркестанской области – 9,7 тыс. и Алматинской области – 6,6 тыс.

Алматы лидирует по числу вакцинированных: в городе первую дозу получили 540,3 тыс. человек (26,8% населения). Далее следуют Туркестанская область – 424,5 тыс. (20,6%), Алматинская область – 396,6 тыс. (19%), Шымкент – 290,9 тыс. (26,4%), Восточно-Казахстанская область – 290,3 тыс. (21,3%), Карагандинская область – 280,3 тыс. (20,4%), столица – 257,8 тыс. (21,4%), Жамбылская область – 211,3 тыс. (18,3%), Кызылординская область – 173,5 тыс. (21,1%), Костанайская область – 166,8 тыс. (19,2%), Павлодарская область – 154,9 тыс. (20,6%), Акмолинская область – 149,3 тыс. человек (20,3%), Актюбинская область – 144,3 тыс. (15,9%), Северо-Казахстанская область – 142,1 тыс. (26,1%), Западно-Казахстанская область – 113,8 тыс. (17,2%), Атырауская область – 100,9 тыс. (15%) и Мангистауская область – 69,1 тыс. (9,5%).

Вакцинация от коронавируса в Казахстане стартовала 1 февраля, но в первые два месяца вакцину могли получить только медики, учителя и силовики. В начале апреля вакцины стали доступны другим казахстанцам.