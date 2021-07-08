Казахстанцы при пересечении границы с Россией должны будут подтверждать отрицательный ПЦР-тест на коронавирус

Нужно будет предъявить QR-код сотрудникам погранслужбы
С 10 июля для пересечения государственной границы с Российской Федерацией необходимо будет подтверждать наличие отрицательного результата ПЦР теста COVID-19 через программу «Путешествую без COVID-19», сообщает пресс-служба межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в Казахстане.
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