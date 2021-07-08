Нужно будет предъявить QR-код сотрудникам погранслужбы
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Казахстанцы при пересечении границы с Россией должны будут подтверждать отрицательный ПЦР-тест на коронавирус
фото пресс-службы акимата Алматы

С 10 июля для пересечения государственной границы с Российской Федерацией необходимо будет подтверждать наличие отрицательного результата ПЦР теста COVID-19 через программу «Путешествую без COVID-19», сообщает пресс-служба межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в Казахстане.

Такие правила установлены поправками главного санитарного врача Российской Федерации. В документе говорится, что граждане стран Евразийского экономического союза (Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация) с 10 июля при пересечении государственной границы должны подтверждать наличие отрицательного результата ПЦР, отобранного не ранее чем за 72 часа до прибытия на территорию РФ, с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19».

«Предварительно необходимо скачать приложение, затем выбрать ближайшую лабораторию из списка, представленного в приложении. После этого сдав ПЦР тест и получив результат, необходимо будет его загрузить в приложение в раздел «Тесты» путем сканирования QR кода(код выдается лабораторией). При пересечении границы предьявить данный код сотрудникам пограничной службы», - пояснили в МВК алгоритм действий.

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