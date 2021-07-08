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Минздрав Казахстана пока ничего не может сказать по поводу ревакцинации от коронавируса
Фото Дулата Есназара

Тамара Вааль, Vласть

Министерство здравоохранения Казахстана рассмотрит вопрос ревакцинации населения против коронавируса, когда получит необходимые данные. Но пока такой информации у ведомства нет, сообщил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов.

«На сегодняшний день в министерство здравоохранения не поступали официальные рекомендации относительно проведения ревакцинации против коронавирусной инфекции. Так как нет четких позиций касательно интервала, вида вакцины, кратности. И рекомендации эти могут быть доступны с появлением новых данных. Сегодня мировые ученые этим вопросом занимаются», - сказал Шоранов.

Он напомнил, что кампания вакцинации в мире началась всего шесть месяцев назад. Поэтому как только в Минздрав поступят рекомендации от производителей по поводу ревакцинации, независимая комиссия их рассмотрит и внесет соответствующие изменения в инструкции.

На уточняющий вопрос о том, что неделю назад главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин говорил о необходимости ревакцинации через 6 месяцев, Шоранов ответил: «Что касается выступления нашего коллеги из Алматы, я не знаю, на каких данных (основывался Бекшин – V), но официальной информации по необходимости проведения ревакцинации через 6 месяцев в Минздрав не поступало. Мы проводим постоянную работу, мы на связи со всеми нашими разработчиками, в том числе, и «Спутника», и казахстанской вакцины, и других, и изучаем другую мировую литературу для того, чтобы именно понять и получить четкую доказательную основу для этой ревакцинации».

Он заверил, что «как только будет в наличии информация», Минздрав «непременно примет все необходимые меры, откорректирует инструкции».

«Это, конечно же, также повлияет и на планирование объемов вакцин в будущем. Поэтому мы понимаем важность этого вопроса и будем держать вас в курсе, как только будет дополнительная информация», - добавил Шоранов.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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