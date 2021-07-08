Минздрав Казахстана пока ничего не может сказать по поводу ревакцинации от коронавируса

Министерство здравоохранения Казахстана рассмотрит вопрос ревакцинации населения против коронавируса, когда получит необходимые данные. Но пока такой информации у ведомства нет, сообщил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов.

«На сегодняшний день в министерство здравоохранения не поступали официальные рекомендации относительно проведения ревакцинации против коронавирусной инфекции. Так как нет четких позиций касательно интервала, вида вакцины, кратности. И рекомендации эти могут быть доступны с появлением новых данных. Сегодня мировые ученые этим вопросом занимаются», - сказал Шоранов.

Он напомнил, что кампания вакцинации в мире началась всего шесть месяцев назад. Поэтому как только в Минздрав поступят рекомендации от производителей по поводу ревакцинации, независимая комиссия их рассмотрит и внесет соответствующие изменения в инструкции.

На уточняющий вопрос о том, что неделю назад главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин говорил о необходимости ревакцинации через 6 месяцев, Шоранов ответил: «Что касается выступления нашего коллеги из Алматы, я не знаю, на каких данных (основывался Бекшин – V), но официальной информации по необходимости проведения ревакцинации через 6 месяцев в Минздрав не поступало. Мы проводим постоянную работу, мы на связи со всеми нашими разработчиками, в том числе, и «Спутника», и казахстанской вакцины, и других, и изучаем другую мировую литературу для того, чтобы именно понять и получить четкую доказательную основу для этой ревакцинации».

Он заверил, что «как только будет в наличии информация», Минздрав «непременно примет все необходимые меры, откорректирует инструкции».

«Это, конечно же, также повлияет и на планирование объемов вакцин в будущем. Поэтому мы понимаем важность этого вопроса и будем держать вас в курсе, как только будет дополнительная информация», - добавил Шоранов.