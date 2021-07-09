Еще 114 тысяч казахстанцев получили первый компонент вакцины от коронавируса за сутки

В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получило 4 134 тыс. человек – 21,7% населения страны, оба компонента вакцины получили 2 336 тыс. человек – 12,6% населения, сообщил Минздрав.

За минувшие сутки в Казахстане вакцинировано около 114 тысяч – почти столько же, сколько и днем ранее. Больше всего в этот день вакцинировано людей Восточно-Казахстанской области - 12,3 тыс., Алматинской области – 11,5 тыс., в Алматы – 11 тыс. и Карагандинской области – 8,7 тыс.

Алматы лидирует по числу вакцинированных: в городе первую дозу получили 564,7 тыс. человек (28% населения). Далее следуют Туркестанская область – 442,4 тыс. (21,5%), Алматинская область – 419,8 тыс. (20,1%), Восточно-Казахстанская область – 313,4 тыс. (22,9%), Шымкент – 303,1 тыс. (27,5%), Карагандинская область – 297 тыс. (21,6%), столица – 270,4 тыс. (22,4%), Жамбылская область – 224,7 тыс. (19,5%), Кызылординская область – 181,9 тыс. (22,1%), Костанайская область – 180,4 тыс. (20,8%), Павлодарская область – 167,1 тыс. (22,2%), Акмолинская область – 160,8 тыс. человек (21,8%), Актюбинская область – 153,4 тыс. (16,8%), Северо-Казахстанская область – 151,8 тыс. (27,7%), Западно-Казахстанская область – 122,2 тыс. (18,3%), Атырауская область – 107,6 тыс. (16%) и Мангистауская область – 73,7 тыс. (9,9%).

Вакцинация от коронавируса в Казахстане стартовала 1 февраля, но в первые два месяца вакцину могли получить только медики, учителя и силовики. В начале апреля вакцины стали доступны другим казахстанцам.