Северный Казахстан вышел в лидеры по доле вакцинированных от коронавируса

В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получило 4 242 тыс. человек – 22,2% населения страны, оба компонента вакцины получили 2 390 тыс. человек – 12,9% населения, сообщил Минздрав.

За минувшие сутки в Казахстане вакцинировано около 108 тысяч человек. Больше всего в этот день вакцинировано людей Алматинской области – 12,5 тыс., Восточно -Казахстанской области - 10,8 тыс. и Карагандинской области – 8 тыс.

Алматы лидирует по числу вакцинированных: в городе первую дозу получили 570,6 тыс. человек (28,3% населения). Далее следуют Туркестанская область – 448 тыс. (21,8%), Алматинская область – 432,3 тыс. (20,7%), Восточно-Казахстанская область – 324,2 тыс. (23,7%), Шымкент – 309 тыс. (28%), Карагандинская область – 305 тыс. (22,2%), столица – 277,2 тыс. (23%), Жамбылская область – 230,1 тыс. (20%), Кызылординская область – 186,3 тыс. (22,6%), Костанайская область – 187,2 тыс. (21,6%), Павлодарская область – 173,6 тыс. (23%), Акмолинская область – 167,1 тыс. человек (22,6%), Актюбинская область – 160,5 тыс. (17,6%), Северо-Казахстанская область – 156,4 тыс. (28,5%), Западно-Казахстанская область – 127,8 тыс. (19,1%), Атырауская область – 110,9 тыс. (16,5%) и Мангистауская область – 75,6 тыс. (10,1%).

Вакцинация от коронавируса в Казахстане стартовала 1 февраля, но в первые два месяца вакцину могли получить только медики, учителя и силовики. В начале апреля вакцины стали доступны другим казахстанцам.