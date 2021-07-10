Здесь первую дозу вакцины получили 28,5% населения, в Алматы – 28,3%, в Шымкенте – 28%
  • 353
Северный Казахстан вышел в лидеры по доле вакцинированных от коронавируса
фото Данияра Мусирова

В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получило 4 242 тыс. человек – 22,2% населения страны, оба компонента вакцины получили 2 390 тыс. человек – 12,9% населения, сообщил Минздрав.

За минувшие сутки в Казахстане вакцинировано около 108 тысяч человек. Больше всего в этот день вакцинировано людей Алматинской области – 12,5 тыс., Восточно -Казахстанской области - 10,8 тыс. и Карагандинской области – 8 тыс.

Алматы лидирует по числу вакцинированных: в городе первую дозу получили 570,6 тыс. человек (28,3% населения). Далее следуют Туркестанская область – 448 тыс. (21,8%), Алматинская область – 432,3 тыс. (20,7%), Восточно-Казахстанская область – 324,2 тыс. (23,7%), Шымкент – 309 тыс. (28%), Карагандинская область – 305 тыс. (22,2%), столица – 277,2 тыс. (23%), Жамбылская область – 230,1 тыс. (20%), Кызылординская область – 186,3 тыс. (22,6%), Костанайская область – 187,2 тыс. (21,6%), Павлодарская область – 173,6 тыс. (23%), Акмолинская область – 167,1 тыс. человек (22,6%), Актюбинская область – 160,5 тыс. (17,6%), Северо-Казахстанская область – 156,4 тыс. (28,5%), Западно-Казахстанская область – 127,8 тыс. (19,1%), Атырауская область – 110,9 тыс. (16,5%) и Мангистауская область – 75,6 тыс. (10,1%).

Вакцинация от коронавируса в Казахстане стартовала 1 февраля, но в первые два месяца вакцину могли получить только медики, учителя и силовики. В начале апреля вакцины стали доступны другим казахстанцам.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
«Талибан» объявил о захвате двух афганских городов на границе с Ираном и Туркменистаном
Новости
В выходные на севере, востоке и в центре Казахстана ожидаются сильные дожди
Новости
Минобороны Казахстана находится в состоянии боевой готовности и круглосуточно мониторит ситуацию с Афганистаном
Туркомпания в Алматы подделывала паспорта вакцинации для выезда казахстанцев на хадж
Новости
Отдельное понятия «мать-одиночка» в Казахстане вводить не планируется – Минтруда
Новости
В столице и двух областях Казахстана задержали медиков за продажу паспортов вакцинации
Просматриваемые
Новости
В Алматы ожидается очень сильная жара
Новости
В Алматы вновь изменили мурал с Назарбаевым
Новости
Полиция блокирует попытки сторонников Демпартии провести шествие по улицам Алматы
Новости
Air Astana подала в суд на производителя самолетов Embraer
Новости
Курьеры Glovo в Алматы объявили забастовку
Новости
Непривитых работников бизнеса штрафовать не будут – Минздрав