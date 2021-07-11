Почти 80 тысяч человек получили первую дозу вакцины от коронавируса за сутки в Казахстане

Число вакцинированных хотя бы одной дозой вакцины превысило 4,3 млн. человек
В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получило 4 320 тыс. человек – 22,6% населения страны, оба компонента вакцины получили 2 422 тыс. человек – 13,1% населения, сообщил Минздрав.
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