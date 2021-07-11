Почти 80 тысяч человек получили первую дозу вакцины от коронавируса за сутки в Казахстане

В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получило 4 320 тыс. человек – 22,6% населения страны, оба компонента вакцины получили 2 422 тыс. человек – 13,1% населения, сообщил Минздрав.

За минувшие сутки в Казахстане вакцинировано около 78 тысяч человек. Больше всего в этот день вакцинировано людей в Алматы – 12,2 тыс., Карагандинской области – 8 тыс. и Алматинской области – 6,1 тыс.

Алматы лидирует по числу вакцинированных: в городе первую дозу получили 582,8 тыс. человек (28,9% населения). Далее следуют Туркестанская область – 451,1 тыс. (21,9%), Алматинская область – 441 тыс. (21,1%), Восточно-Казахстанская область – 329,1 тыс. (24%), Шымкент – 312,6 тыс. (28,3%), Карагандинская область – 311,1 тыс. (22,6%), столица – 282,4 тыс. (23,4%), Жамбылская область – 234,1 тыс. (20,3%), Кызылординская область – 189,2 тыс. (22,9%), Костанайская область – 192 тыс. (22,1%), Павлодарская область – 177,7 тыс. (23,5%), Акмолинская область – 170,3 тыс. человек (23%), Актюбинская область – 165,4 тыс. (18,1%), Северо-Казахстанская область – 159,7 тыс. (29,1%), Западно-Казахстанская область – 130,5 тыс. (19,5%), Атырауская область – 113,7 тыс. (16,9%) и Мангистауская область – 77,2 тыс. (10,3%).

Вакцинация от коронавируса в Казахстане стартовала 1 февраля, но в первые два месяца вакцину могли получить только медики, учителя и силовики. В начале апреля вакцины стали доступны другим казахстанцам.