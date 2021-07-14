В Казахстане полностью вакцинировано от коронавируса более 2,5 млн. человек

В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получило 4 601 тыс. человек – 24,1% населения страны, оба компонента вакцины получили 2 542 тыс. человек – 13,7% населения, сообщил Минздрав.

За минувшие сутки в Казахстане вакцинировано около 114 тысяч человек. Больше всего в этот день вакцинировано людей в Алматы – 15,3 тыс., Туркестанской области – 11 тыс., Алматинской области – 10,5 тыс. и Восточно-Казахстанской области – 9,6 тыс.

Алматы лидирует по числу вакцинированных: в городе первую дозу получили 622,6 тыс. человек (30,9% населения). Далее следуют Туркестанская область – 480,8 тыс. (23,4%), Алматинская область – 468,5 тыс. (22,5%), Восточно-Казахстанская область – 352,6 тыс. (25,7%), Карагандинская область – 330,1 тыс. (24%), Шымкент – 325,2 тыс. (29,4%), столица – 298,7 тыс. (24,7%), Жамбылская область – 247 тыс. (21,4%), Костанайская область – 206,6 тыс. (23,7%), Кызылординская область – 199,1 тыс. (24,1%), Павлодарская область – 191,5 тыс. (25,3%), Акмолинская область – 182,4 тыс. человек (24,6%), Актюбинская область – 180,6 тыс. (19,6%), Северо-Казахстанская область – 170,5 тыс. (31%), Западно-Казахстанская область – 142 тыс. (21,1%), Атырауская область – 120,8 тыс. (17,9%) и Мангистауская область – 82,9 тыс. (11%).

Вакцинация от коронавируса в Казахстане стартовала 1 февраля, но в первые два месяца вакцину могли получить только медики, учителя и силовики. В начале апреля вакцины стали доступны другим казахстанцам.