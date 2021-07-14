Строительство жилого комплекса близ музея Кастеева не было согласовано с Минкультуры, заявили в ведомстве

Министерство культуры и спорта Казахстана прокомментировало ситуацию вокруг музея Кастеева в Алматы, заявив, что строительство жилого комплекса Central Esentai Resedence не было согласовано с ними, как того требует законодательство.

Как отметили в министерстве, музей является памятником градостроительства и архитектуры республиканского значения и входит в государственный список памятников истории и культуры с 1983 года. А согласно закону РК «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» в целях обеспечения охраны памятников истории и культуры устанавливаются охранные зоны, зоны регулирования застройки и зоны охраняемого природного ландшафта в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан. И в пределах таких зон законодательством установлены ограничения на строительные работы. Кроме этого, законом установлено, что проекты планировки, застройки и реконструкции городов и других населенных пунктов, а также карты землепользования, имеющих памятники истории и культуры, подлежат согласованию с уполномоченным органом.

«Однако такое согласование для строительства данного многоэтажного жилого комплекса в пределах охранной зоны музея министерством не выдавалось», - сообщили в Минкультуры.

Здесь также напомнили, что система охлаждения и кондиционирования музея была проведена с момента его образования в 1976 году, и является системой жизнеобеспечения здания, а нынешние холодильники, которые стоят снаружи, были установлены в 2008 году, работают в штатном режиме, проходят ежегодное профилактическое обслуживание и соответствуют характеристикам завода-изготовителя.

По данным ведомства, «музеем проведены переговоры с застройщиком ЖК Central Esentai Resedence, по результатам которого была достигнута договоренность об устранении застройщиком сложившейся ситуации».

«Данный вопрос находился и будет находиться на постоянном контроле министерства с целю обеспечения сохранности Музея как памятника истории и культуры страны», - заверили в Минкультуры и спорта.

Здесь также сообщили, что музей выплатил 50% от суммы наложенного штрафа. Согласно заключению департамента санитарно-эпидемиологического контроля, установлено превышение допустимых норм звука системы охлаждения и кондиционирования, и на музей был наложен штраф в размере 230 МРП (670 тыс. тенге) и дано предписание об устранении нарушений в 30-дневный срок.