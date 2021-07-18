Страны ОПЕК+ достигли прогресса в переговорах о квотах на добычу нефти

Страны ОПЕК+ проведут встречу 18 июля после того, как им удалось, наконец, добиться прогресса в переговорах о квотах на добычу нефти. Основное противостояние развернулось между Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), которые блокировали сделку, и Саудовской Аравией, сообщает издание The Bell .

Онлайн-конференция запланирована на 16.00 по времени столицы Казахстана, сообщили Bloomberg источники, близкие к переговорам. В последние дни официальные лица в частном порядке утверждали, что встреча пройдет только в случае достижения каких-либо договоренностей. Ранее на этой неделе появились первые признаки

прогресса.

Переговоры начались еще 30 июня. Россия и Саудовская Аравия были намерены добиться продления действующего соглашения о сокращении добычи нефти с апреля 2022 года до конца 2022 года. Кроме того, они предложили осторожно увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей каждый месяц с августа по декабрь.

Но против сделки выступили ОАЭ, потребовавшие для себя увеличения базового уровня добычи, от которого считаются объемы сокращения в рамках сделки ОПЕК+. Свою квоту стана хотела поднять с 3,2 млн баррелей в сутки до 3,8 млн. В результате долгих переговоров стороны согласились увеличить базовый уровень добычи ОАЭ до 3,65 млн баррелей в сутки, сообщал ранее Bloomberg. Взамен ОАЭ согласились продлить ограничения в рамках ОПЕК+ до декабря 2022 года.

Тупик, в который зашли участники ОПЕК, ненадолго привел к тому, что котировки нефти WTI поднялись до шестилетнего максимума — цена августовского фьючерса вплотную приближалась к $77. Хотя после показатель стал падать и уже в пятницу нефть торговалась на уровне около $72.

Если в воскресенье участники достигнут соглашения, дополнительные объемы поставок вряд ли поступят на рынок в ближайшее время. Августовские объемы продаж уже зафиксированы и большинство стран Персидского залива готовятся к мусульманскому празднику, во время которого всю следующую неделю госучреждения и предприятия будут закрыты.

Нефтяные аналитики предупреждают, что требование ОАЭ может открыть «ящик Пандоры» — многие другие члены картеля также потребуют пересмотреть условия добычи нефти. По словам источника издания, этого добивается Ирак. Как и ОАЭ, Багдад увеличил производственные мощности с начала действия соглашения

ОПЕК+ при содействии международных компаний.