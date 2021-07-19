Пропавшего туриста ищут в горах Заилийского Алатау

Спасатели ищут пропавшего в горах Заилийского Алатау 27-летнего туриста, отправившегося в одиночку покорять пик Маншук Маметовой, сообщила в понедельник пресс-служба МЧС.

По информации ведомства, 18 июля турист «отправил другу сообщение о том, что ему удалось совершить восхождение, но ему нужна помощь так как он не может самостоятельно спуститься». После это связь с мужчиной прервалась, уточнили в МЧС.

Накануне на поиски пропавшего туриста отправилась оперативная группа спасателей и двое альпинистов. Ими был исследован низ ледника и просмотрена морена, альпинисты прошли по гребню вершины пика Маметовой.

В понедельник в горы выехала вторая оперативная группа спасателей.

«На данный момент поисково-спасательные работы продолжаются, спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда совершают облёт пика М. Маметовой на борту Казавиаспас», - говорится в сообщении МЧС.