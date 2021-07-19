Ужесточить наказание за подделку паспортов и нарушение карантина поручил Токаев

В Казахстане будет ужесточено наказание за подделку паспортов вакцинации, а также ужесточена ответственность для граждан, которые нарушают домашний карантин. Такое поручение в понедельник в ходе совещания в Акорде дал президент Касым-Жомарт Токаев.

По мнению президента, одна из причин, из-за которой затягивается иммунизация населения — это подложные паспорта вакцинации. Поэтому он поручил оперативно пресекать любые попытки их подделки.

«Поручаю создать Межведомственную специальную группу при МВД, которая будет координировать работу, получать и обрабатывать информацию от общественников и населения. Поручаю ужесточить и применить суровое наказание к лицам, допускающим подделку паспортов вакцинации. Я этот вопрос уже поднимал на расширенном заседании. Речь идет о национальной безопасности страны», — подчеркнул глава государства.

По его мнению, в вопросе вакцинации крайне важна солидарная позиция отечественного бизнеса, так как без достижения коллективного иммунитета полностью снять санитарные ограничения для бизнеса невозможно. Он напомнил, что Казахстану необходимо адаптироваться и научиться жить и работать в условиях пандемии. И в этих условиях важно применение приложения Ashyq, которое оправдывает свое предназначение. Вместе с тем, за последнее время растет число зараженных и контактных, то есть, лиц с «красным» и «желтым» статусами, посещающих общественные места.

«При этом, как только программа их регистрирует, недобросовестные граждане разбегаются в поисках другого места досуга. Видимо подобные безответственные лица нисколько не боятся штрафов, ибо их никто не выписывает. А ведь фиксация ИИН и иммунного статуса в системе имеется. Подобная безответственность должна быть наказуема. Поручаю ужесточить требования за несоблюдение карантинных ограничений», — сказал Токаев.

Он также считает, что важно расширять охват Ashyq, совершенствовать его функционал и не забывать о ежедневном мониторинге его работы. У президента имеется информация, что включение объектов предпринимательства в списки, использующих Ashyq, достаточно долгий бюрократический процесс. В этой связи он поручил правительству упростить эту процедуру.

«Государство должно поддержать бизнес, использующий Ashyq и иные цифровые инструменты. С другой стороны, следует жестко наказывать предпринимателей, игнорирующих подобные меры мониторинга. Этот вопрос должен быть на особом контроле акимов», — заявил президент.

Кроме того, он затронул вопрос транспортировки и хранения вакцин: «К сожалению, последние данные показывают, что не все регионы выстроили эту работу должным образом. В отдельных регионах выявлены факты нарушения температурного режима хранения вакцин. Это стало причиной снижения эффективности ее действия».