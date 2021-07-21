Журналист Габдуллин не удивлен, что оказался среди целей Pegasus

Журналист Бигельды Габдуллин заявил, что не удивлен известием о том, что его телефон мог быть потенциальной целью шпионского программного обеспечения Pegasus, разработанного израильской NSO Group.

«Честно говоря, для меня в этой новости нет никакой новости. Меня прослушивают с 1998 года! Особенно усердствовал в этой работа покойный Рахат Алиев, незаконно закупивший за рубежом самую передовую в мире прослушивающую технику. Именно из-за жестких преследований с его стороны, я вынужден был уехать в США и в качестве полиэмигранта несколько лет прожить на чужбине», - написал Габдуллин на своей странице в Facebook.

«Дело Рахата Алиева продолжили его коллеги. В итоге в 2016 году я оказался за решеткой», - отметил он.

Габдуллин пока не намерен обращаться в казахстанские правоохранительные органы. «Это пустая затея», - уверен он.

«После консультации с юристами, я обращусь в международные организации, в том числе в Международный ПЕН клуб. Дело серьезное - нарушены мои конституционные права», - отметил Габдуллин.

Телефонный номер Бигельды Габдуллина – один из примерно двух тысяч казахстанских номеров, которые могли быть потенциальными целями для шпионского программного обеспечения Pegasus. В списке также журналист Серикжан Маулетбай, правозащитница Бакытжан Торегожина, а также высшее руководство страны.

Проект Pegasus – это коллаборация 80 журналистов из 17 медиа организаций, которая координируется французской неправительственной организацией Forbidden Stories. Номера телефонов глав государства и правительств были идентифицированы и проверены репортерами из списка в более чем 50 000 телефонных номеров в 50 странах. Этот список, как предполагается, представляет из себя номера телефонов, которые были выбраны для шпионских атак клиентами NSO Group.