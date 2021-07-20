Правозащитница Торегожина не удивлена, что ее телефон стал целью шпионского софта Pegasus

"Почти 2000 казахстанских телефонных номеров появились в списке Pegasus, что указывает на то, что они были потенциальными целями программного обеспечения. В списке мало журналистов, но в нем фигурируют представители политической и деловой элиты страны, в том числе соперники и предполагаемые союзники Назарбаева", — сообщается на сайте OCCRP.

К этому моменту центр обнародовал имена пяти человек, связанных с Казахстаном, чьи мобильные телефоны могли быть взломаны Pegasus — журналист Серикжан Маулетбай, правозащитница Бахытжан Торегожина, журналист Бигельды Габдуллин и французские активисты Мартин Уильям и Квентин Гиллеман.

"Приведенные имена представляют собой небольшую выборку казахских номеров, выбранных для таргетинга. Появление в списке не указывает на то, что этот человек был окончательно взломан, но, как минимум, предполагает, что они представляли интерес для клиента Группы NSO — по всей вероятности, правительства Казахстана", — отмечается в материалах проекта.

Правозащитница Торегожина в телефонном разговоре с корреспондентом Vласти сообщила, что узнала о взломе этим утром и не была удивлена, потому что ранее подозревала, что ее телефон прослушивают.

"Я всегда замечала, что телефон иногда ведет себя странно. В связи с этим я постоянно меняла номера, сами телефоны, но, как видите, все это бесполезно. Сейчас я хочу узнать, как избавиться от Pegasus. Но, кажется, это практически невозможно, с этим нужно просто жить. Учитывая, что меня прослушивали в моем офисе - я два раза находила прослушивающие устройства, когда я работала с Искандером Еримбетовым (предприниматель, которого признали политическим заключенным - V). Мне поставили прослушку в салфетницу тогда", — рассказала правозащитница.

Торегожина считает, что причиной для взлома стали продвижение идеи мирных собраний и поддержка политических заключенных. Однако она не понимает, для чего ее телефон был взломан Pegasus, так как считает всю свою деятельность открытой и прозрачной.

"Нур-власти" хотят знать больше, хотя моя работа очень открытая и прозрачная. Только публичность помогает нашей работе, все, что мы делаем — мы публикуем в социальных сетях. Даже письма и газеты мы отправляем открыто по почте. Что они могут прослушивать, что еще хотят знать? Мою личную жизнь? Но моя личная жизнь на то и личная, чтобы только я о ней знала. Есть границы, которые ни власти, ни друзья, ни оппоненты не имеют права пересекать. Судя по тому, что я нахожусь в этом списке, даже если я куплю 10 телефонов — меня это не спасет", — отметила она.

OCCRP вместе с 16-ю мировыми медиа в воскресенье начали публиковать проект, который рассказывает о программном обеспечении Pegasus, с помощью которого в десятке стран мира велась слежка за телефонами журналистов, активистов, политиков. Среди стран, использовавших Pegasus, есть и Казахстан.

Pegasus — это проект компании NSO Group — израильской компании “киберразведки”, которая продает шпионские программы правительствам всего мира. В компании отмечают, что программное обеспечение предназначено для борьбы с преступностью и терроризмом. Однако журналистское расследование показало, что оно использовалось для слежки за журналистами, активистами, оппозиционными политиками и диссидентами.