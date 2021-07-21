Несколько сторонников Демпартии двое суток остаются у здания департамента полиции Алматы

Десяток сторонников незарегистрированной Демократической партии, включая ее лидера Жанболата Мамая, уже двое суток остаются перед зданием департамента полиции Алматы. Они держат голодовку и требуют освобождения своего соратника Абзала Достиярова.

Утром в среду, после второй ночи, которую они провели перед зданием департамента полиции, участники акции попытались войти в дежурную часть, требуя пустить их к Достиярову. После того, как их не пустили, они попробовали заблокировать вход через контрольно-пропускной пункт, но их оттеснили силы СОБРа.

Собравшиеся скандируют «Свободу Абзалу Достиярову» и требуют, чтобы к ним вышел замначальника департамента полиции Нурлан Алмасбеков.

Абзал Достияров в понедельник должен был выйти на свободу после пяти суток ареста, которые ему дали по обвинению в мелком хулиганстве на митинге Демпартии в Алматы 6 июля. Однако вечером в понедельник выяснилось, что он получил еще 15 суток ареста за участие в митинге.

Адвокат Достиярова Жанара Балгабаева сообщила, что на ее подзащитного оказывают моральное и физическое давление в изоляторе временного содержания. При задержании он был избит, ему дважды вызывали скорую.