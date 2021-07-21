Несколько сторонников Демпартии двое суток остаются у здания департамента полиции Алматы

Они требуют освобождения своего соратника
Десяток сторонников незарегистрированной Демократической партии, включая ее лидера Жанболата Мамая, уже двое суток остаются перед зданием департамента полиции Алматы. Они держат голодовку и требуют освобождения своего соратника Абзала Достиярова.
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