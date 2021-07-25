Мангистауская область осталась единственным регионом Казахстана, где первую дозу вакцины получило меньше 20% населения

В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получило 5 127 тыс. человек – 26,8% населения страны, оба компонента вакцины получили 3 232 тыс. человек – 17,1% населения, сообщил Минздрав.

За минувшие сутки в Казахстане вакцинировано около 29 тысяч человек.

Алматы лидирует по числу вакцинированных: в городе первую дозу получили 683,1 тыс. человек (33,9% населения). Далее следуют Туркестанская область – 537,8 тыс. (26,1%), Алматинская область – 524,2 тыс. (25,1%), Восточно-Казахстанская область – 400,9 тыс. (29,2%), Карагандинская область – 367,2 тыс. (26,8%), Шымкент – 353,1 тыс. (31,9%), столица – 325,9 тыс. (27%), Жамбылская область – 273,9 тыс. (23,5%), Костанайская область – 233,4 тыс. (26,8%), Кызылординская область – 219,6 тыс. (26,6%), Актюбинская область – 215,5 тыс. (23,2%), Павлодарская область – 212,2 тыс. (27,9%), Акмолинская область – 205,5 тыс. человек (27,3%), Северо-Казахстанская область – 188,5 тыс. (34,1%), Западно-Казахстанская область – 157,3 тыс. (23,4%), Атырауская область – 134,3 тыс. (20%) и Мангистауская область – 94,6 тыс. (12,5%).

Вакцинация от коронавируса в Казахстане стартовала 1 февраля, но в первые два месяца вакцину могли получить только медики, учителя и силовики. В начале апреля вакцины стали доступны другим казахстанцам.