В Туркестанской области медсестру подозревают в продаже медицинских доркументов

Военно-следственным управлением следственного департамента МВД пресечена деятельность трех жителей Туркестанской области, занимавшихся подделкой и реализацией медицинских документов. Как сообщила в понедельник в ходе брифинга сотрудник пресс-службы МВД Шугыла Турлыбек, задержана медсестра Сарыагашской районной больницы, которая, по версии следствия, подделывала и реализовывала медицинские документы, являющиеся основанием для пересечения государственной границы Казахстана и Узбекистана.

«Как установлено, задержанные подделывали справки-приглашения медицинских учреждений Республики Казахстан, которые они реализовали [по цене] от 3 000 до 8 000 тенге. Этот поддельный документ давал возможность пересекать государственную границу, якобы по приглашению медучреждения для получения соответствующих услуг, а также для выезда за границу», - сообщила Турлыбек.

По информации МВД, в ходе обысков по месту жительства и работы подозреваемой изъяты подготовленные к реализации 1 266 медицинских бланков с заранее проставленными печатями. Проводится досудебное расследование по статье 385 Уголовного кодекса.