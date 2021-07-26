В Туркестанской области медсестру подозревают в продаже медицинских доркументов

Документы давали основание для пересечения границы страны
Тамара Вааль, Vласть
Военно-следственным управлением следственного департамента МВД пресечена деятельность трех жителей Туркестанской области, занимавшихся подделкой и реализацией медицинских документов. Как сообщила в понедельник в ходе брифинга сотрудник пресс-службы МВД Шугыла Турлыбек, задержана медсестра Сарыагашской районной больницы, которая, по версии следствия, подделывала и реализовывала медицинские документы, являющиеся основанием для пересечения государственной границы Казахстана и Узбекистана.
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