34 500 заболевших коронавирусом ожидает УОЗ Алматы в августе при пессимистичном сценарии

Управление общественного здравоохранения Алматы вместе с министерством здравоохранения подготовило прогноз эпидемиологической обстановки в городе до 30 сентября. По словам руководителя УОЗ Наримана Табынбаева, в августе, при пессимистичном сценарии, в Алматы ожидается до 34 500 случаев заболевания. Спад заболеваемости может произойти в сентябре, сообщил он во время брифинга.

«‎Согласно базовому прогнозу, пик заболеваемости придется на первую декаду августа с регистрацией около 1600 новых случаев в сутки. Согласно пессимистичному прогнозу, пик заболеваемости будет зарегистрирован 10-11 августа с регистрацией до 1900 новых случаев в сутки. В августе прогнозируется 34 500 случаев заболевания, а в сентябре 2021 — спад заболеваемости с регистрацией 4 500 случаев в месяц», — рассказал Табынбаев.

По данным УОЗ, в Алматы выросли случаи госпитализации больных коронавирусом — количество поступающих в стационары доходит до 400 пациентов в сутки. Также более чем в 5 раз выросло количество больных, проходящих лечение на дому. Ежедневное количество вызовов скорой помощи выросло до 2 700, общее число вызовов с ОРВИ, КВИ и пневмонией в июле увеличился в два раза.

«‎Подготовлено 7 тысяч инфекционных коек. Дополнительно в резерве имеется 3000 коек. Для критической ситуации идет поиск ещё 2000 резервных коек. Задействовано 6 400 коек, на 27 июля в стационарах находится 3 827 пациентов, из них крайне тяжелых – 114. Тяжелых – 956. В инфекционных стационарах развернуто 500 реанимационных коек, загруженность составляет 52%», — отметил руководитель УОЗ.