Основательницы Feminita обратились к Токаеву с просьбой обеспечить безопасные условия для проведения фем-мероприятий

«Наши тренинги посвящены исключительно правам человека и феминизму. Это не «концерт голубых», не «ЛГБТ-парад», как это было названо в Караганде. 27 июля нам отменили бронь в гостинице, которую мы заранее оплатили. Благодаря рекомендациям правозащитников, мы нашли новое помещение на цокольном этаже - учебная аудитория, и арендовали его. Были предусмотрены все санитарные меры, количество наших участниц не превышало даже 15 человек. Мы не нарушали карантинные меры. К нам в комнату после начала тренинга начала стучаться начальница отдела внутренней политики акимата Караганды Ляззат. Она дважды сообщила, что у входа собираются люди и нужно переносить мероприятие», — рассказала в пятницу на пресс-конференции Секербаева.

По словам активистки, спустя некоторое время один из сотрудников акимата потребовал от них остановить тренинг и покинуть помещение. Секербаева и Сержан были вынуждены согласиться с этими условиями, чтобы получить возможность провести мероприятие в другом месте. Группу вывели к главному входу помещения, где уже собрались около 30-40 мужчин, которые стучали до окнам и дверям. Позднее сотрудники СОБР окружили мужчин и начали выводить участников мероприятия из здания.

«Нам сказали быстро выбегать к автобусу через главный вход. Мы не понимали, что происходит, поэтому были вынуждены бежать к автобусу. Кольцо сужалось, меня ударили по ноге и подбородку, других девушек дергали за волосы, одной сломали очки, а еще одну девушку ударили в печень. Из-за кольца мы не смогли сразу попасть в автобус и были вынуждены бежать обратно в здание, только двери почему-то оказались закрыты. СОБР не мог справиться с 30 мужчинами, хотя они постоянно задерживают гражданских активистов и производят кеттлинг. Около шести минут мы находились внутри разъяренной толпы, потому что действия акимата и полиции были не согласованы. Наша безопасность не была обеспечена, как это сообщается в пресс-релизах департамента полиции», — отметила правозащитница.

Секербаева также сообщила, что когда группу участниц тренинга привезли в полицейский участок, к ним подошел сотрудник полиции, представившийся Жанибеком Асановым, который начал фотографировать удостоверения участников тренинга и узнавать другие личные данные. По данным активистки, 29 июля сотрудники полиции потребовали у трех участников тренинга написать объяснительные о том, почему они посетили мероприятие «Feminita» в Караганде и как давно знакомы с руководительницами организации.

Секербаева и Сержан обратились к Токаеву с просьбой расследовать срыв мероприятия и обеспечить безопасные условия для проведения тренингов, касающихся прав женщин в стране.

«1 июля Вы выступили с обращением на глобальном форуме "Поколение равенства". В своей речи Вы подчеркнули, что Казахстан проводит очень прогрессивную политику, ориентированную на поддержку женщин. Когда Вы выступаете с заявлениями, Вы говорите о женщинах Казахстана. Мы сегодня здесь. Мы обращаемся к Вам - нас не нужно убивать, когда мы проводим свои мероприятия. Мы призываем Вас расследовать правонарушения, которые происходят в сфере прав человека, особенно в отношении женщин. Не нужно ждать смерти активисток, чтобы увидеть новости, в которых мы просим Вас обеспечить безопасные условия для проведения мероприятий, которые касаются женщин и равенства. Мы просим, чтобы полиция и акиматы не мешали проведению правозащитных мероприятий. Мы просим, чтобы на нас не нападали религиозно-настроенные люди, которых используют как кукол. Мы делаем свою работу в сфере прав женщин - не мешайте нам делать эту работу», — заявили активистки.

29 мая Гульзада Сержан и Жанар Секербаева были задержаны в Шымкенте посте того, как на них совершила нападение группа агрессивных мужчин. Активистки собирались провести встречу о правах женщин с жительницами с Шымкента в одной из гостиниц города. Вечером 28 мая активисткам начали поступать угрозы от неизвестных людей, а в гостиницу, в которой должна была проходить встреча, пришла группа мужчин, которые пытались узнать местоположение активисток. Позднее в пресс-служба департамента полиции Шымкента объяснили задержание Сержан и Секербаевой намерением обеспечить их безопасность. Ведомство никак не прокомментировало форму и метод задержания и очевидное применение насилия к задержанным, попавшее на видео.