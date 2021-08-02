Еще 21 тыс. казахстанцев получили первую дозу вакцины от коронавируса за сутки

В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получило 5 430 тыс. человек – 28,3% населения страны, оба компонента вакцины получили 3 837 тыс. человек – 20,2% населения, сообщил Минздрав.

За минувшие сутки в Казахстане вакцинировано около 21 тысячи человек.

Алматы лидирует по числу вакцинированных: в городе первую дозу получили 727,1 тыс. человек (35,9% населения). Далее следуют Туркестанская область – 585,1 тыс. (28,2%), Алматинская область – 551,4 тыс. (26,5%), Восточно-Казахстанская область – 427,8 тыс. (31%), Карагандинская область – 388,9 тыс. (28,3%), Шымкент – 368 тыс. (33,1%), столица – 341,6 тыс. (28,1%), Жамбылская область – 286,7 тыс. (24,5%), Костанайская область – 245,8 тыс. (28,3%), Кызылординская область – 230,7 тыс. (27,8%), Актюбинская область – 228,5 тыс. (24,6%), Павлодарская область – 223,7 тыс. (29,3%), Акмолинская область – 216 тыс. человек (28,6%), Северо-Казахстанская область – 196,9 тыс. (35,5%), Западно-Казахстанская область – 164,4 тыс. (24,5%), Атырауская область – 143,7 тыс. (21,3%) и Мангистауская область – 103,5 тыс. (13,4%).

Вакцинация от коронавируса в Казахстане стартовала 1 февраля, но в первые два месяца вакцину могли получить только медики, учителя и силовики. В начале апреля вакцины стали доступны другим казахстанцам.