В Алматы занято 65,6% инфекционных коек

В городе осталось в резерве 580 коек
В Алматы занятость коек инфекционных стационаров составляет 65,6%, сообщила на брифинге в понедельник заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыкова, ссылаясь на данные УОЗ. В стационарах находится 4 930 человек, в резерве остается 580 коек.
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