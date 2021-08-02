В Алматы занято 65,6% инфекционных коек

В Алматы занятость коек инфекционных стационаров составляет 65,6%, сообщила на брифинге в понедельник заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыкова, ссылаясь на данные УОЗ. В стационарах находится 4 930 человек, в резерве остается 580 коек.

«На сегодняшний день занятость коек инфекционных стационаров составляет 65,6%. Всего выделено 7 625 коек, из них задействовано 7 045. Остается в резерве более 500 инфекционных коек. Их заполняемость зависит от степени тяжести больных, у которых выявляются новые случаи коронавирусной инфекции», - рассказала Калыкова.

По данным УОЗ, в инфекционных стационарах находится 4 930 человек, а в резерве города есть еще 580 коек. Калыкова отметила, что вопрос увеличения коечной мощности пока не рассматривается.

«Если будет превышение 70% уровня (занятости коек - V), то будет применение более жестких карантинных мер. Я так думаю, что все вместе, проводя профилактические мероприятия, следя за карантинными мерами и проводя вакцинацию, мы должны не допустить этого. Сейчас мы не рассматриваем вопрос увеличения коечной мощности. Сейчас коечная мощность достаточна, в случае ухудшения в оперативном порядке будем рассматривать», - отметила Калыкова.