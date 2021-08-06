В Алматы в «пиковое время» госпитализируют до 130 человек в час – УОЗ

В Алматы в часы пик, а это с 12:00 до 14:00 и с 20:00 до 22:00, госпитализируют до 130 человек в час. Об этом на брифинге в пятницу сообщил руководитель управления общественного здоровья города Нариман Табынбаев. 35% вызовов скорой помощи связаны с коронавирусной инфекцией.

«В сутки бывает более 3 400 вызовов, из них 35% составляют вызовы, связанные с КВИ. Поэтому нагрузка колоссальная, мы провели мониторинг и определяем часы пик, и в эти часы госпитализация в стационары доходит до 130 человек час, то есть каждую минуту по два больных госпитализируется. Поэтому вы должны понимать, что такие часы пик мы отмечаем с 12 до 2 дня и с 8 до 10 вечера, когда идут массовые вызовы в скорую помощь и массовая госпитализация», - рассказал Табынбаев.

По словам главного санитарного врача города Жандарбека Бекшина, эпидемиологическая ситуация за последнюю неделю в Алматы ухудшилась со стабилизацией на уровне около 1 600 случаев заражений в день. Он также отметил, что пик текущей волны заражений коронавирусной инфекции практически наступил.

«Пик волны в настоящее время практически наступил с 30 июля, с регистрацией порядка 1 500 - 1 600 случаев в сутки. Прогнозируется рост недельной регистрации случаев КВИ до 12 тыс. случаев со снижением заболеваемости к концу августа месяца», - добавил Бекшин.