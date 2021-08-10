Первая партия китайской вакцины Vero Cell доставлена в Алматы

Первая партия китайской вакцины Vero Сell доставлена бортом Air Astana в Алматы, вторая партия будет завезена во вторник, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Авиакомпания Air Astana выполнила транспортировку вакцины Vero Сell компании Sinopharm напрямую из Пекина. Доставка одного миллиона доз реализуется двумя рейсами по заказу «СК-Фармация» при министерстве здравоохранения», - сообщили в авиакомпании.

Первая партия вакцины доставлена сегодня в 12:30 в аэропорт Алматы. Второй рейс запланирован на 11 августа в 13:20. По информации пресс-службы, медицинский груз с общим весом 20 тонн транспортируется в термоконтейнерах с поддержанием температурного режима, допускающего логистику до 72 часов.

Сегодня стало известно, что в Казахстан поступит еще одна китайская вакцина от коронавирусной инфекции, одобренная ВОЗ.

Через час после распространения пресс-релиза авиакомпанией глава Минздрава Алексей Цой написал в Facebook, что «на основании поручения межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК и министерства здравоохранения РК, единый дистрибьютор осуществил закуп 4 млн доз вакцины от Covid-19 Sinopharm, разработанной Пекинским институтом биологических продуктов».

«Первая партия китайской вакцины Sinopharm состоит из 1 млн доз. Вакцина Sinopharm станет пятой зарегистрированной вакциной в РК, которая в ближайшие дни будет доступной для вакцинации против коронавирусной инфекции граждан Республики Казахстан», - отметил Цой.

Он уточнил, что после завершения процедуры стикерования вакцины в оперативном порядке она будет направлена в регионы страны.

«Особенность вакцины Sinopharm в том, что процесс ее доставки не требует морозильной камеры, хранится и транспортируется при температуре плюс +2 +8 градусов. Китайская вакцина от Sinopharm была одобрена ВОЗ к применению 7 мая 2021 года. Вакцина инактивированная, двухдозная. Срок хранения – 24 месяца. В июле вакцина против COVID-19 китайской компании Sinopharm вошла в банк вакцин COVAX. Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI) объявил о заключении соглашений с китайской компанией Sinopharm», - добавил глава Минздрава.

По его информации, «это первый китайский препарат, классифицированный ВОЗ как безопасный и эффективный, разрешен для вакцинирования взрослых в 45 странах». На сегодняшний день, помимо Китая, вакцина одобрена к производству в ОАЭ и Сербии. Вместе с тем, добавил Цой, Китай и ОАЭ одобрили экстренное использование инактивированной вакцины для детей в возрасте от 3 до 17 лет.

Вакцина SARS-CoV-2 (VeroCell) – это инактивированная вакцина. По результатам 3-го этапа клинических испытаний, проведенных в нескольких странах, две дозы вакцины, введенные с интервалом в 21 день, продемонстрировали эффективность на уровне 79%. Эффективность вакцины по предотвращению необходимости в госпитализации составила также 79%.

Ранее Китай пообещал предоставить миру в этом году 2 млрд доз вакцины.

В новость в 14:34 добавлены комментарии министра здравоохранения.