Он приговорен к многомиллионному штрафу
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Бывший вице-министр культуры и спорта Сакен Мусайбеков признан судом виновным в мошенничестве
фото bnews.kz

В Алматы вынесен приговор в бывшему вице-министру культуры и спорта Сакену Мусайбекову, которого обвиняли в крупном мошенничестве, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу алматинского городского суда.

Дело рассматривал Турксибский районный суд. Муйсабеков заключил с прокурором процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины. В судье прокурор ходатайствовал о назначении штрафа в отношении подсудимого в десятикратном размере суммы взятки, что эквивалентно 62 млн 394 тыс. тенге.

Суд признал Сакена Мусайбекова виновным по п.1 ч.3 ст.190 Уголовного кодекса и назначил ему штраф в сумме 62 млн 394 тыс. Были учтены при назначении наказания признание вины и смягчающие обстоятельства, такие как наличие малолетних детей, чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию уголовного правонарушения.

Приговор вступил в законную силу.

В конце февраля появилась информация, что в отношении вице-министра культуры и спорта Сакена Мусайбекова ведется следствие. В конце апреля он был освобожден от занимаемой должности постановлением правительства. Мусайбекова задержали по подозрению в получение взятки от учредителей юридического лица за лоббирование интересов в сфере букмекерской деятельности и общее покровительство.

Министр культуры и спорта Актоты Раимкулова в мае пообещала, что подаст в отставку, если вина ее заместителя будет доказана судом.

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