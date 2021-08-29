Власти обещают за два месяца восстановить все дома, пострадавшие во время взрывов в Жамбылской области

В результате взрывов в воинской части под Таразом пострадали 118 объектов недвижимости, в том числе 106 жилых домов и 12 коммерческих объектов. Жилые дома власти обещают восстановить в течение двух месяцев, говорится в сообщении акимата Жамбылской области.

В 35 домах проведут капитальный ремонт, еще в 71 – восстановительные работы. Аким региона Бердибек Сапарбаев сообщил, что средства на это выделены из резерва правительства, местного бюджета, а также местными спонсорами. При этом он не привел соотношение этих средств, а также не назвал спонсоров.

«Мы берем на себя обязательство, что в течение двух месяцев мы восстановим все дома. На это у нас хватит и возможностей, и сил строителей», - процитировала пресс-служба Сапарбаева.

Жители села Кайнар, дома которых капитально ремонтируются, обеспечены временным жильем и продуктами питания, проинформировал акимат.

В сообщении указывается, что в результате взрывов пострадали три школы. Одна из них – школа в селе Жибек жолы восстанавливаться не будет, вместо нее планируют построить новую, увеличив число мест.

«Менее пострадавшие школы в селах Ушбулак и Базарбай восстанавливаются за счет спонсорских средств. Они будут готовы к первому сентября. А медицинский пункт будет полностью отремонтирован в течение недели», - сообщил Сапарбаев.