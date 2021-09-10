Серикбай Трумов стал депутатом сената

«Указом главы государства Трумов Серикбай Утелгенович назначен депутатом сената парламента Республики Казахстан», - говорится в сообщении.

57-летний Серикбай Трумов был освобожден от должности акима Мангистауской области, которую он занимал с июня 2019 года, 7 сентября.