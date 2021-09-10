Главная Новости #назначения Серикбай Трумов стал депутатом сената Ранее он был акимом Мангистауской области 2021-09-10 11:20:00+06:00 189 фото с сайта inform.kz Твитнуть Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Серикбай Трумов назначен депутатом сената парламента, сообщает Акорда. «Указом главы государства Трумов Серикбай Утелгенович назначен депутатом сената парламента Республики Казахстан», - говорится в сообщении. 57-летний Серикбай Трумов был освобожден от должности акима Мангистауской области, которую он занимал с июня 2019 года, 7 сентября. Еще по теме: 09.09.2021 Сенат прекратил полномочия члена счетного комитета Талгата Жакана 19.11.2020 Сенат вернул в мажилис проект трехлетнего бюджета 01.09.2020 Нурлан Абдиров избран заместителем председателя сената 28.08.2020 Президент назначил нового сенатора Понравилась новость, поделитесь с друзьями: Твитнуть Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Свежее из этой рубрики Казахстан с октября возобновит полеты в Саудовскую Аравию Новости В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получили 7 млн. человек – Минздрав Новости Более 2,6 тыс. летальных случаев не вошли в статистику по смертности от коронавируса в Казахстане 275 случаев коронавирусной пневмонии зарегистрировано за сутки в Казахстане Новости Вновь более 4 тыс. новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Казахстане за сутки Новости Из Афганистана эвакуирована группа этнических казахов СБЕР выбран для создания платформы цифрового правительства, потому что компания согласна предоставить исходные коды – Мусин Новости Курс доллара понизился на бирже до 426,15 тенге Новости Магзум Мирзагалиев назначен министром энергетики Казахстана Просматриваемые Новости 05.09.2021 Создателю базы жертв лагерей и тюрем Синьцзяна на пять лет запретили въезжать в Казахстан Новости 03.09.2021 Шымкент и столица лидируют по приросту населения Новости 03.09.2021 Токаев объяснил, почему Казахстан отказался принять афганских беженцев Новости 07.09.2021 На экоактивиста в Акмолинской области завели два уголовных дела, у него провели обыск Новости 03.09.2021 С 6 сентября непривитых казахстанцев не будут допускать к работе в очном режиме Новости 03.09.2021 В Алматы утвердили программу гуманного регулирования численности бродячих животных