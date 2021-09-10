Вакцина есть, рекомендаций нет: Шоранов о ревакцинации населения от коронавируса

Министерство здравоохранения пока не готово принять решение по ревакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции. Здесь стараются не называть сроки, потому что боятся не уложиться в них и в очередной раз получить критику со стороны общества. На вопрос о ревакцинации на брифинге в службе центральных коммуникаций, который состоялся в среду, первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов, не смог дать внятного ответа на вопросы. Наследующий день он связался с Vластью, чтобы объяснить позицию Минздрава.

«Проблема не в том, что нет вакцины, вакцина есть (для ревакцинации - V). Но сейчас, давайте объективно посмотрим, что творится в мире по ревакцинации. В мире приняли решение (ревакцинироваться - V) – те страны, которые могут себе это позволить и которые раньше начали вакцинироваться. Это считаные страны: в ноябре 2020 года – Израиль, Америка, Германия, Россия начала в декабре прошлого года», - сказал Шоранов.

Первый вице-министр признал, что вопрос ревакцинации в Казахстане является актуальным. Но для начала министерство здравоохранения запросило и ожидает рекомендации от Всемирной организации здравоохранения. По словам Шоранова эти рекомендации необходимы, так как «научно-обоснованных подходов» по данному вопросу еще нет.

«Завтра, допустим, ревакцинацию могут воспринять ведь, как лоббирование интересов производителей. Чем больше мы делаем вакцинации, тем больше они продадут своей продукции. Но мы далеки от этого, мы вообще не хотим заниматься вопросами маркетинга, лобби, мы далеки от этого. Нам важно защитить (население - V) и сделать это правильно. И другой вопрос, который стоит перед нами, как перед госслужащими, это эффективное использование бюджетных средств», - говорит Шоранов.

Как заверил первый вице-министр, Минздрав постоянно анализирует информацию по ревакцинации, связывается с разработчиками, консультируется с учеными, но «рекомендации не являются законным основанием» для того, чтобы разрешить делать третью прививку. И давать разрешение только на основе рекомендаций в Минздраве пока не готовы.

«У нас есть материал, мы изучили, как это делают в России, Израиле, США, но нет фундаментальной основы. Есть какое-то политическое решение – дайте денег, давайте делать. Вот и все. Поэтому здесь вопрос тонкий. Но нас, наверное, больше беспокоят еще неохваченные вакцинацией люди: беременные, кормящие женщины, дети. Наряду с ревакцинацией, нужно позаботиться об этих категориях граждан. От того, что мы дадим возможность повторно вакцинироваться тем, кто уже вакцинировался и имеют на это право, но не решив проблему тех, кто еще ни разу не вакцинировался, и не имеет на это права, было бы не совсем справедливо. Поэтому мы хотим комплексно подойти к этому вопросу, решить вопрос по ревакцинации и о необходимости вакцинации по беременным, кормящим и деткам», - добавил он.

Говоря о сроках, Шоранов сначала назвал возможным принятие решения в начале или середине четвертого квартала, однако позже отметил, что и эти сроки очень примерные, так как «здесь очень много подводных течений и камней». И решение будет объявлено только после того, как будет определена четкая позиция.

Отвечая на вопрос, почему нельзя ввести платную ревакцинацию для желающих, вице-министр отметил, что такие вопросы также обсуждаются. Однако вакцину, которую государство закупает за счет бюджетных средств предоставлять на коммерческой основе людям нельзя. Да и производители не ведут сегодня переговоры с частными компаниями-дистрибьюторами. Все договоренности достигаются только в цепочке «Правительство или Минздрав – Производитель».

«Мы просили ряд поставщиков рассмотреть возможность поставки (вакцины - V) частным компаниям, которые у нас работают по ОРВИ (вакцинируют от гриппа - V). У нас же только определенный контингент – 13% получают прививку за счет государства, а все остальные получают ее на платной основе. Почему бы не дать так же делать по ковидной вакцине? Проблема в том, что есть нехватка вакцин в мире. ВОЗ признает, что мы не можем покрыть все население земли. А если эти производители начнут сейчас продавать вакцины частным компаниям, на рынке начнутся определенные спекуляции, перепродажи, попытки перепродать вакцину с одной стороны в другую», - объясняет Шоранов.

В конечном итоге, по его мнению, на нехватке вакцины будут спекулировать, а производственных мощностей компаний-производителей и без этого не хватает. Именно поэтому ВОЗ «загнал всех в глобальный альянс вакцинации», чтобы урегулировать вопрос нехватки вакцин. И, по словам Шоранова, 60% рынка вакцины идет именно через этот Альянс, который «не может выполнить своих обязательств перед многими странами». По этой же причине, предвидя такие проблемы, Казахстан отказался подписать документы и присоединиться к глобальному механизму по обеспечению доступности вакцин против COVID-19 – COVAX.

«Ну, во-первых, нет гарантии (поставки - V). Во-вторых, мы должны были потратить деньги заранее за неполученный товар. Третье, тогда еще не было вообще понимания, какая вакцина будет. Четвертое, мы в принципе убедились, что сделали правильно. Потому именно по этой программе COVAX нам сейчас предлагают самые неэффективные вакцины. Потому что богатые страны забирают хорошие вакцины на себя. Вот и все», - объяснил отказ первый вице-министр.