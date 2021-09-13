В Казахстане снизился индекс деловой активности

По результатам опроса за август ИДА снизился на 0,6 пункта, составив 50,2 (в июле – 50,8). Отмечается, что на это повлияло сокращение показателей в секторе слуг и в промышленности.

«В секторах услуг и промышленности индексы составили 50,7 и 49,1, снизившись на 0,4 и 1,4 пункта, соответственно. Ухудшение индекса в секторе услуг связано со снижением уровня занятости, а в промышленности – сокращением новых заказов, новой продукции и уровня занятости, а также увеличением сроков поставок», – указано в отчете регулятора за август.

Показатель в строительстве, напротив, увеличился до 51,9 по сравнению с 50,1 в июле вследствие роста уровня занятости.

Улучшение деловой активности отмечено в 9 регионах, ухудшение – в 8. Наиболее высокий уровень деловой активности был отмечен в Туркестанской области (54,6) и Шымкенте (52,8), а наиболее низкий – в Актюбинской области (43,2).

В августе 2021 года респонденты отметили улучшение условий ведения бизнеса в стране по сравнению с прошлым месяцем. Баланс ответов по оценке текущих бизнес-условий составил 1,7 (в июле – 0,5), что связано с определенным смягчением карантинных мер в республике. Предприятия положительно оценили спрос на продукцию/услуги, доступ к финансам/кредитам и коммуникациям. Отрицательные оценки получили налоговая нагрузка и вопросы защиты бизнеса.

Сообщается, что оптимизм предприятий ухудшился в отношении будущих бизнес-условий на следующие 6 месяцев: оценка будущих условий составила 17,6 (в июле – 21,1). В результате индекс бизнес-климата по экономике снизился до 9,5 (в июле – 10,5).

ИДА подготавливается по результатам ежемесячного опроса предприятий, проводимым Национальным Банком Казахстана и включает совокупность ответов предприятий на вопросы, касающиеся фактических изменений экономических показателей предприятий и ожиданий относительно их изменения в будущем. В августе в опросе приняли участие 462 предприятия: в строительстве – 67, промышленности – 175, услугах – 220.