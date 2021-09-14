Оплата через QR-код отключена на всех маршрутах ТОО "Алматыэлектротранс"
В Алматы отключили оплату проезда в общественном транспорте через QR-код
Фото Данияра Муссирова

В Алматы на всех маршрутах ТОО "Алматыэлектротранс" отключили оплату проезда в общественном транспорте через единый QR-код Beeline, Kaspi и Halyk Bank, об этом Informburo сообщил директор ТОО "SMSBus" Алексей Беседин. Оплатить проезд с 14 сентября можно только с помощью карты или приложения "Онай", а также наличными.

В автобусах и троллейбусах города уже развесили объявления, в которых говорится, что оплата по QR-коду Beeline, Kaspi и Halyk Bank с сегодняшнего дня будет считаться недействительной.

В управлении городской мобильности города, куда Vласть обратилась за комментарием, пока никак не прокомментировали отключение оплаты проезда через QR-коды.

13 сентября директор ТОО "SMSBus" Алексей Беседин сообщил, что руководитель управления городской мобильности Алматы Гани Мырзаханов устно сообщил, что все перевозчики города прекратят работать с ТОО "SMSBus" без разъяснения причин. Беседин также напомнил, что в августе 2021 года общественный совет Алматы рекомендовал улучшить качество предоставления услуг пассажиров, и расширить виды оплаты проезда путем заключения договора с "SMSBus". 7 сентября муниципальный автопарк "Алматыэлектротранс" заключил договор с "SMSBus" и жителям города стала доступна функция оплаты проезда через единый QR-код Beeline, Kaspi и Halyk Bank.

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва

Репортер Vласти

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