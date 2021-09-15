Кроме BTS Digital никто из казахстанских компаний не предлагал помощи с проведением переписи населения – бюро национальной статистики

Компания BTS Digital, являющаяся разработчиком приложения Aitu – единственная из казахстанских компаний, предложившая предоставить пользователям возможность пройти перепись населения через свое приложение, предложений от других компаний не поступало, сообщил в ходе брифинга в среду руководитель Бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам Нурболат Айдапкелов.

«Приложение Aitu – это собственная разработка компании BTS. Они с таким предложением к нам вышли, чтобы люди могли через них приложение зайти пройти онлайн перепись. Этот вопрос чисто на добровольной основе, и государство за это ни одной копейки не заплатило», – сказал Айдапкелов.

Он также добавил, что приложение только передает данные пользователей: «То есть, информация о данных, которые заполняет человек, там не сохраняется. Оно автоматом переносится сразу же на сервера бюро. Они так же, как и наша система, полностью прошли сертификацию тестирования безопасности в государственной технической службе. Поэтому здесь никаких вопросов, я думаю, не должно быть по части безопасности».

По его словам, другие компании с таким предложением к бюро не обращались. Он также отметил, что, учитывая наличие специального сайта и мобильной версии, разработка мобильного приложения не рассматривалась.

«Во-первых, на это государство деньги не выделяло, во-вторых, даже если бы сделали, в дальнейшем его куда можно использовать? Оно затратно было бы и трудоемко, поэтому мы этот вопрос не рассматривали. Но когда BTS к нам обратился с этим вопросом, мы изучили, у них порядка 2 млн пользователей, и когда они предложили, что бесплатно могут нам предоставить эту возможность, мы согласились», – сказал руководитель бюро.

Менеджер продукта компании BTS Digital Жанибек Дауренбеков, отвечая на вопросы журналистов, также добавил, что перепись – дополнительная ценность для пользователей приложения: «Мы хотели преподнести больше удобства для наших пользователей, и здесь действительно подметили, что есть адаптивная версия sanaq.gov.kz, а мы служим как дополнительное окно. И это дополнительная ценность для наших пользователей, которые уже есть в Aitu».