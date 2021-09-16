Систему управления биологическими рисками планируют создать в Казахстане

В казахстанском законодательстве существует ряд проблем, которые не позволяют обеспечить биологическую безопасность граждан на должном уровне. В их числе – отсутствие стратегического планирования и единого учета данных, неэффективный госконтроль, низкая ответственность, слабая обеспеченность лабораторной базы, дефицит квалифицированных специалистов, разрозненность госорганов, регулирующих обращение патогенных биологических агентов. Эти и другие вопросы должен решить проект закона «О биологической безопасности» и сопутствующие ему поправки, презентованные в четверг в мажилисе.

По словам вице-министра здравоохранения Ерлана Киясова, сегодня биобезопасность регулируется в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в области ветеринарии, карантина растений и науки, или министерствами здравоохранения, сельского хозяйства, образования и науки. Однако их деятельность никак не координируется, а также отсутствует взаимодействие в рамках госрегулирования.

При этом биобезопасность в зависимости от масштаба биоугроз, процесса обращения патогенных биоагентов, а также подведомственности субъектов по их обращению, относится также к компетенции органа национальной безопасности, уполномоченных органов в области обороны, экспортного контроля, охраны окружающей среды, гражданской защиты и внутренних дел.

«В первую очередь, в данной области отсутствуют системные подходы госрегулирования, включая отсутствие стратегических краткосрочных и долгосрочных направлений, отсутствие координирующего госоргана и подотчётность ему, а также отсутствие реализуемого на системной основе межведомственного оперативного взаимодействия между госорганами», - отметил Киясов.

В этой связи законопроектом предлагается ввести системную и последовательную реализацию госполитики в области биобезопасности. Разработчики планируют включить стратегические направления и задачи по обеспечению биобезопасности в Стратегию национальной безопасности, и разработать унифицированные нормативно-правовые акты и технические документы.

Кроме того, основным законопроектом предусматривается определение координирующего органа в области биобезопасности и госорганов, обеспечивающих биологическую безопасность. При этом, установить для них соответствующие компетенции и обязать отчитываться в координирующий орган. Также предусмотрено разграничить полномочия трех министерств, которые задействованы в сфере биобезопасности.

Другая проблема - отсутствие единой системы учета данных не позволяют автоматизировать всю информацию в области биобезопасности и в целом, автоматизировать систему рисков.

«Вопросы создания и совершенствования системы учета и мониторинга законопроектом урегулированы посредством введения единой государственной информационной системы, в которую будут стекаться данные профильных госорганов о регулировании обращения микроорганизмов, позволяющая анализировать и прогнозировать текущую эпидситуацию, и своевременно принимать соответствующие меры по ликвидации биоугроз.

В рамках данной информсистемы предполагается ведение реестров патогенных биоагентов, опасных биологических объектов и специалистов, работающих и планирующих работать в сфере биобезопасности. В реализацию указанных механизмов предусмотрена разработка единых правил учета и мониторинга обращения опасных патогенов», - отметил Киясов.

Вместе с тем Минздрав предлагает внедрить систему управления биологическими рисками в каждом профильном госоргане и потенциально опасных биологических объектах.

По словам вице-министра, действующая разрешительная система не позволяет вести полноценный учет и регулирование действующих лабораторий. Разработчик предлагает поменять систему, разбить по категориям разрешения по опасным объектам и видам патогенных биоагентов. Это позволит обеспечить полноценный учет и контроль деятельности с опасными возбудителями инфекционных заболеваний. А учитывая эпидситуацию в стране, сопутствующим законопроектом предлагается ввести лицензирование услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

В то же время, на законодательном уровне предполагается изменить практику госконтроля за такими лабораториями и усилить ответственности, вплоть до уголовной, за незаконное обращение, сбыт и хищение опасных патогенов, а также за нарушение правил обращения с ними, повлекших тяжкие последствия.

Для исключения дефицита специалистов в области биологической безопасности, Минздрав планирует повысить социальную защиту таких специалистов, сформировать кадровый резерв, оснастить действующие лаборатории оборудованием, которое отвечает международным стандартам.