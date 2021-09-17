Накануне митинга Демпартии ее активист арестован на 15 суток

Партия сообщает о давлении и на других активистов
Накануне активист незарегистрированной “Демократической партии Казахстана” Ырысбек Токтасын арестован на 15 суток, сообщила активистка Инга Иманбай.
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