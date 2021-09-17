Накануне митинга Демпартии ее активист арестован на 15 суток

«Единственное сообщение, которое он успел отправить вчера вечером, было: Я нахожусь в Турксибском РОВД. Меня задержали на 15 суток за призыв на митинг», - сообщила Vласти Иманбай.

По ее словам, сейчас в дело вступила адвокат Жанар Балгабаева. Однако активистам неизвестно, где находится Ырысбек Токтасын, так как в ИВС департамента полиции Алматы ответили им, что у них в изоляторе такого человека нет.

Кроме того, как сообщает Инга Иманбай, накануне митинга лидер организации Жанболат Мамай, Абзал Достияров, Нурбол Байтереков и ряд активистов “подверглись давлению и за ними начали следовать неизвестные машины”.

“В дом активиста Демпартии Нурбола Байтерекова дважды приходили из Карасайского РОВД и говорили, что его вызывает начальник. Он не выходил из дома, требуя повестку. Видимо, вчера его тоже хотели забрать», - сообщила Иманбай.

Ранее активисты “Демократической партии Казахстана” призвали своих сторонников принять участие в митинге в поддержку казахского языка в субботу в Алматы.