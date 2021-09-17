Ускорить взаимопризнание паспортов вакцинации призвал партнеров по ШОС Токаев

«Решительный перелом противодействию пандемии возможен только при условии скоординированного подхода к массовой иммунизации населения. Поэтому используя терминологию ООН, мы не можем позволить себе оставить кого—либо позади», - заявил Токаев на саммите ШОС в Душанбе.

Он отметил, что в этом направлении Казахстану есть что предложить. «Наша вакцина QazVac, что называется, прошла проверку боем. Клинические испытания доказали ее эффективность и мы уже начали поставлять препарат в соседние страны в качестве гуманитарной помощи. Еще две казахстанские разработки НАРУВАКС-С-19 и НАРУВАКС-С-19 НАНО включены в реестр ВОЗ, как вакцины – кандидаты против КОВИД-19», - сообщил президент.

Он убежден, что ускорение процедуры взаимного признания паспортов вакцинации в государствахШОС, их интеграции в многосторонние системы будет способствовать преодолению трудностей и вызовов, с которыми столкнулись страны.