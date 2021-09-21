Им стал уполномоченный по этике министерства иностранных дел
Парламент Казахстана утвердил своего представителя в Межпарламентской Ассамблее СНГ
фото с сайта МПА СНГ

Тамара Вааль, Vласть

Бюро мажилиса и сената на своих заседаниях утвердили полномочного представителя парламента Казахстана в Межпарламентской Ассамблее СНГ. Как сообщили во вторник в пресс-службе парламента, кандидатом утвержден Игорь Мусалимов.

«Игорь Мусалимов имеет большой опыт дипломатической работы, работал в диппредставительствах Казахстана в Беларуси, Литве, Чехии, Грузии, Молдове. С июня 2019 года является уполномоченным по этике министерства иностранных дел РК», - говорится в сообщении.

Как объяснили в пресс-службе, каждый парламент, входящий в состав Межпарламентской Ассамблеи СНГ, направляет в Секретариат Совета МПА СНГ своего полномочного представителя, который работает там на постоянной основе.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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