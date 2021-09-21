Парламент Казахстана утвердил своего представителя в Межпарламентской Ассамблее СНГ

Им стал уполномоченный по этике министерства иностранных дел
Тамара Вааль, Vласть
Бюро мажилиса и сената на своих заседаниях утвердили полномочного представителя парламента Казахстана в Межпарламентской Ассамблее СНГ. Как сообщили во вторник в пресс-службе парламента, кандидатом утвержден Игорь Мусалимов.
Еще по теме:
- В Казахстане запустили платформу для разработки политреформ Erkin Qazaqstan
- Парламент принял отчет правительства и счетного комитета по исполнению бюджета за 2020 год
- На парламентских выборах в Армении лидирует партия Никола Пашиняна
- Демпартия предлагает иначе выбирать парламент и ограничить правление президента одним сроком
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые