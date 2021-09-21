Парламент Казахстана утвердил своего представителя в Межпарламентской Ассамблее СНГ

Бюро мажилиса и сената на своих заседаниях утвердили полномочного представителя парламента Казахстана в Межпарламентской Ассамблее СНГ. Как сообщили во вторник в пресс-службе парламента, кандидатом утвержден Игорь Мусалимов.

«Игорь Мусалимов имеет большой опыт дипломатической работы, работал в диппредставительствах Казахстана в Беларуси, Литве, Чехии, Грузии, Молдове. С июня 2019 года является уполномоченным по этике министерства иностранных дел РК», - говорится в сообщении.

Как объяснили в пресс-службе, каждый парламент, входящий в состав Межпарламентской Ассамблеи СНГ, направляет в Секретариат Совета МПА СНГ своего полномочного представителя, который работает там на постоянной основе.