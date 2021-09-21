Изменение климата может привести к оттоку части населения из южных регионов Казахстана, прогнозирует Всемирный банк

Изменения климата заставят многих людей в странах Центральной Азии покинуть свои дома и отправиться в поисках нового места жительства, эти изменения коснутся в том числе и южных регионов Казахстана, которые будут страдать от отсутствия воды, говорится в обновлённом докладе Всемирного банка.

В докладе сообщается, что к 2050 году страны в странах Африки к югу от пустыни Сахары появятся до 86 млн. внутренних климатических мигрантов. В Восточной Азии и Тихоокеанском регионе - до 49 млн. внутренних мигрантов; в Южной Азии - до 40 млн.; в Северной Африке - до 19 млн.; в Латинской Америке - до 17 млн.; в Восточной Европе и Центральной Азии - до 5 миллионов. Причиной внутренней миграции станут растущий дефицит воды, снижение урожайности сельскохозяйственных культур и повышение уровня моря.

Из 5 миллионов возможных внутренних мигрантов в Восточной Европе и Центральной Азии, до 2,4 миллионов мигрантов будут проживать в Центральной Азии.

По прогнозам экспертов, Ферганская долина, районы вокруг Ташкента и низинные районы южного Таджикистана, включая Душанбе, а также северные регионы Казахстана, включая столицу и Караганду станут точками притяжения для климатических мигрантов, которые отправятся туда в поисках нового места для жизни.

Южные регионы Казахстана - отдельные районы в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях, а также некоторые участки в Карагандинской, Актюбинской и Мангистауской областях их жители наоборот будут вынуждены покинуть из-за возрастающего дефицита воды и ухудшающихся условий для ведения сельского хозяйства.

Жители также могут покинуть часть районов в Ферганской долине, территории вблизи Бишкека. Климатическими мигрантами могут также стать жители восточного Туркменистана и южного Узбекистана, проживающие вдоль обмелевшей реки Амударья.

В докладе, помимо сценария развития внутренней миграции, содержится ряд политических рекомендаций, которые могут помочь замедлить изменение климата, а также помогут подготовиться к ожидаемым миграционным потокам. Среди них сокращение глобальных выбросов и принятие всех мер для достижения температурных целей Парижского соглашения по климату, и подготовка к каждому этапу внутренней миграции для того, чтобы она привела к положительным результатам в области развития регионов.