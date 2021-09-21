Отопительный сезон в столице начнется 23 сентября

«Согласно подписанному постановлению, отопительный сезон 2021-2022 годов стартует в Нур-Султане с 23 сентября», - говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что в столице начали подключать к отоплению некоторые социальные объекты на основе заявок, полученных от учреждений. В их числе медицинские учреждения, объекты образования, детсады и др.

Работы по газификации жилых массивов, модернизации теплоэлектроцентралей, переводу водогрейных котлов ТЭЦ на газ продолжаются. Ранее аким города сообщал, что доступ к газоснабжению уже получили жители жилых массивов Коктал-1, Коктал-2, Железнодорожный, часть Агрогородка. Этой осенью возможность подключиться к газу получат жители ЖМ Юго-Восток, Промышленный, Агрогородок (часть, которая не была подключена). АО «КазТрансГаз Аймак» ведет строительство сетей газоснабжения в ЖМ Куйгенжар, Мичурино, Интернациональный. Газом эти жилые массивы планируется обеспечить до конца года.