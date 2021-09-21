Отопительный сезон в столице начнется 23 сентября

Ранее уже начали подключать к отоплению соцобъекты
Аким столицы Алтай Кульгинов подписал постановление о начале отопительного сезона в городе, передает официальный сайт городского акимата.
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