Бывшего вице-министра финансов Руслана Енсебаева приговорили к 4 годам лишения свободы

Бывшего вице-министра финансов Руслана Енсебаева признали виновным в получении взятки и приговорили к четырем годам лишения свободы. Такое решение вынес в четверг судья районного суда №2 Есильского района столицы Бахытжан Есенов.

«Суд, руководствуясь статьями 387 – 390, 393, 395 – 398, 401, 402 Уголовно-процессуального кодекса приговорил: Енсебаева Руслана признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 366 часть 2 Уголовного кодекса РК и назначить ему по данной статье наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности», - зачитал приговор Есенов.

Суд постановил немедленно изменить меру пресечения бывшему виц-министру финансов с залога на содержание под стражей. Срок содержания под стражей исчислять со дня вступления приговора в законную силу. А в силу статьи 62 часть 3 пункт 2 УК РК зачесть срок наказания в виде лишения свободы время содержания под стражей с 23 сентября 2021 года до вступления приговора в законную силу из расчета 1 день за 1,5 дня при отбывании наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Кроме того, Енсебаев лишен права пожизненно занимать должности на государственной службе, в компаниях с государственным участием и квазигосударственном секторе.

Также суд признал виновным по ст.366 ч.2 УК РК бывшего заместителя председателя комитета информации министерства информации и общественного развития Алибека Ескендирова в получении взятки в размере 2 млн 350 тыс. тенге, и также приговорил его 4 годам лишения свободы.

«Судом установлено, что Енсебаев – экс-вице-министр министерства финансов получил взятку в сумме 1,2 млн тенге от Байбусынова и Бухарбая за выигрыш ТОО «Аль-Фараби Partners» в конкурсе по закупу услуг по информационному сопровождению проектов цифровизации в министерстве финансов. Ескендиров был зампредом комитета информации в МИОРе, получил взятку в сумме 2 млн 350 тыс. тенге от Бухарбая и Байбусынова за ускорение подписания документов при заключении договоров между ТОО «Аль-Фараби Partners» и ТОО «Телевидение города Астаны» на выполнение субподрядных работ. Вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, выписками банковских счетов», - объяснил решение судья.

Он также пояснил, что признал отягчающим обстоятельством нарушение принятой присяги, поэтому считает справедливым назначить Енсебаеву и Ескендирову наказание в виде реального отбывания наказания – лишение свободы сроком на 4 года.

Напомним, осенью прошлого года сообщалось, что Енсенбаев задержан по подозрению в коррупционном преступлении.